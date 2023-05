Home iPhone Konzept: Wie der Homescreen im Querformat heute aussehen könnte

Es ist ein Feature, welches den Plus-Modellen der iPhone-Reihen 6, 7 und 8 vorbehalten war. Bis zum iPhone X konnten Apples Smartphones mit großem Bildschirm den Homescreen drehen und sich auch im Querformat bedienen lassen. Was heute aufgrund des starren Layouts zumindest ein schnelles Umdenken fordert, konnte damals richtig Spaß machen. Der Homescreen hat sich nämlich mit der Drehung des iPhones um 90 Grad mitbewegt.

Ein Konzept von Basic Apple Guy zeigt nun, wie das Feature heute auf den großen iPhones aussehen könnte.

Bringt Apple den Homescreen im Querformat zurück?

In den einschlägigen Foren rund um Apple wird sich das Feature schon lange zurückgewünscht. Ob Apple wirklich plant, den sich selbst ausrichtenden Homescreen zurückzubringen, wissen wir nicht. In den bisherigen Leaks zu iOS 17 gibt es dazu keine Hinweise. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr den drehbaren Homescreen vermisst und zurückhaben wollt.

Das angesprochene Konzept geht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur werden die Icons und Widgets – die es damals noch nicht gab – um 90 Grad mit dem iPhone gedreht. Zusätzlich wird die Ausrichtungsänderung genutzt, um Apps und Videos (Picture-in-Picture) auf dem Homescreen einzublenden. Der Sinn dahinter ergibt sich uns noch nicht so ganz, besonders wenn zusätzlich eine Tastatur eingeblendet werden soll, wird es dann doch recht schnell eng auf dem Bildschirm.

Sinnvolles Feature für das Auto ohne Apple CarPlay

Auf der anderen Seite ist es durchaus sinnvoll, einen gedrehten Homescreen zu haben, wenn ihr das iPhone im Auto oder am Schreibtisch in waagrechter Position nutzen wollt. Das würde zumindest ein Stück weit Apple CarPlay überflüssig machen, falls euer Auto das nicht unterstützt oder haben will (looking at you, GM). Zudem könnte Apple mit dem Feature dem in Sachen Verkaufszahlen schwächelnden iPhone 14 Plus helfen.

Vorausgesetzt, das Feature ist gut umgesetzt, würdet ihr deswegen extra zum Plus- oder Max-Modell greifen? Was muss der gedrehte Homescreen eurer Meinung nach können? Sammelt eure Ideen gerne unter diesem Artikel.

