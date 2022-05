Home iPhone Konkurrenz zur Selbstreparatur: iPhone-Akkutausch bei Apple wieder günstiger

Kaum ein paar Wochen ist es her, seit Apple das neue iPhone-Reparaturprogramm für fleißige Heimwerker ins Leben gerufen hat. Es ist zwar bis jetzt nur in den USA verfügbar, soll aber auch in anderen Märkten starten. Nun hat Apple die Preise für den Akkutausch am iPhone im Apple Store wieder gesenkt.

Apple hat eine Preiserhöhung für den Akkutausch am iPhone für Kunden in Deutschland wieder zurückgenommen. Ab sofort kostet der Austausch des Akkus aktuellerer iPhone-Modelle ab dem iPhone X und höher wieder 74,99 Euro.

Bei älteren Modellen wie dem iPhone 6s oder iPhone 7 bleibt der Preis bei 55 Euro. Zudem ist der Austausch der Batterie nach wie vor völlig kostenlos, wenn er im Rahmen der Herstellergarantie oder Apple Care+ erfolgt.

Zusammenhang mit Start von Self Service?

Nur zur Klarstellung: Günstigere Reparaturen sind immer zu begrüßen. Es ist für den Kunden vorteilhaft, wenn er nun einen neuen Akku wieder zu den alten Preisen einbauen lassen kann, ein Zusammenhang ist aber kaum zu übersehen.

Erst kürzlich hat Apple das Self Service-Programm gestartet, mehr oder weniger auf Druck aus Öffentlichkeit und Politik. Auf diese Weise können Kunden Display und Akku selbst austauschen, unter Nutzung von Original-Werkzeug und Original-‚Ersatzteilen. Das kommt sie aber nicht unbedingt günstiger, wie sich erst jüngst am Beispiel eines Akkutauschs am iPhone 12 Mini gezeigt hat, Apfelpage.de berichtete. Im Gegenteil: Der Kunde zahlt sogar noch etwas drauf.

Da mag es zumindest verwundern, dass angesichts steigender Verbraucherpreise allerorten eine Reparatur plötzlich günstiger wird. Möchte Apple die iPhone-Heimreparatur durch günstigere Preise im Apple Store künstlich unattraktiv erscheinen lassen?

