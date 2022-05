Home Featured Aus: Apple stellt den letzten iPod Touch ein

Das war’s: Der letzte iPod Touch wird von Apple eingestellt. Der aktuelle iPod Touch der siebten Generation wird noch abverkauft, dann geht eine 20 Jahre andauernde Ära zu Ende.

Apple stellt den iPod endgültig ein. Das Unternehmen erklärte heute offiziell, den Verkauf des letzten iPod Touch einzustellen.

Der iPod Touch der siebten Generation wird noch so lange verkauft, wie die Vorräte reichen, anschließend wird es ihn nur noch gebraucht oder in Restbeständen bei Dritten geben. Der aktuelle iPod Touch wird mit einem A10 Fusion-Chip angetrieben, es gibt ihn in verschiedenen Farben und er markiert das Ende einer vielfältigen Epoche aus iPods.

1.000 Songs in der Tasche

Den iPod gab es in zahlreichen Formen und Farben, vom iPod Classic über den populären iPod Nano und iPod Shuffle bis zu den moderneren iPod Touch-Modellen auf iOS-Basis.

Steve Jobs hatte ihn einst im Oktober 2001 mit dem Versprechen vorgestellt, 1.000 Songs in der Tasche mit sich nehmen zu können. Gemeinsam mit dem iTunes music Store leitete der iPod eine grundlegende Wende auf dem Markt für digitale Musik ein.

Bald schon wurde der Begriff iPod synonym für MP3-Player genutzt, die Vielfalt an Modellen tragbarer Musikspieler nahm immer mehr ab.

Schon seit Jahren allerdings ist das Ende des iPod abzusehen, das iPhone und die diversen anderen Plattformen, auf denen Apple Music läuft, dienen fortan als Ausspielkanäle für Apples Musik.

