Knisternde AirPods Pro: Sammelklage gegen Apple in den USA

Die AirPods Pro der 3. Generation stehen in den Startlöchern, die Pro 2 hat Apple im Herbst mit wegweisenden Gesundheitsfeatures ausgestattet. Aktuell macht allerdings die erste Generation der AirPods Pro dem Unternehmen Probleme. Knisternde Exemplare wurden lange auf Kulanz ausgetauscht, jetzt sieht sich Apple mit einer Sammelklage konfrontiert.

Darin werfen die Kläger dem Unternehmen irreführende Werbung vor. Das Knisterproblem widerspreche dem Qualitätsanspruch Apples und den Premium-Preisen der AirPods Pro. ClassAction.org berichtete ausführlich über den Fall.

Kläger wollen Schadenersatz und Reparaturen

Am 01. November reichten die Kläger ihre 51 Seiten umfassende Sammelklage mit dem Titel „labella et al v apple inc“ ein. Das Kernargument ist die vermeintlich falsche Werbung Apples zu einem Produkt, dass von Anfang an mit defekter Hardware ausgestattet war.

Tatsächlich räumte Apple Fehler in Bezug auf die AirPods Pro ein und tauschte betroffene Geräte kostenlos aus, Apfelpage berichtete. Doch anscheinend gibt es nach wie vor AirPods Pro, die ihren Nutzern Probleme machen. Die Kläger fordern von Apple Schadenersatz für die Mitglieder der Sammelklage, die Reparatur weiterhin nicht einwandfrei funktionierender Geräte sowie die Anwaltskosten.

