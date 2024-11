Home Sonstiges Logic Pro und Final Cut Pro: Apple verteilt Software-Updates

Apples hauseigene Kreativ-Apps Logic Pro und Final Cut Pro haben heute Nacht Updates erhalten. Beide Anwendungen sind für den Mac und das iPad verfügbar, beide Plattformen lassen sich nun updaten. Bei Logic Pro handelt es sich um Software für Produktion von Musikinhalten, Final Cut Pro ist das Videoschnitt und -verarbeitungsprogramm von Apple.

Das ist neu bei Logic Pro

Logic Pro ist in der Version 11.1 für macOS und 2.1 auf iPadOS erschienen. Neu ist ein Plug-In namens „Quantec Room Simulator“, in welchem sich Soundversionen des berühmten Halls finden. Über die Plug-In-Suche können Nutzende nun gezielt nach Plug-Ins suchen und Kategorien sowie Firmennamen oder Teile eines Plug-Ins filtern.

Final Cut Pro mit Update

Auch Final Cut Pro hat ein Update erhalten. Auf dem Mac ist das die Version 11, die nach 13 Jahren Version 10 ablöst. In einem Werbeclip zum kürzlich erschienenen Mac mini hat Apple die Version 11 von Final Cut Pro bereits angekündigt und auf „intelligente“ Funktionen hingewiesen. Hier seht ihr das Video:

Neu ist unter anderem Magnetic Mask, wodurch mit Hilfe von KI Menschen und Objekte ohne Greenscreen isoliert werden können. Zudem kann Final Cut Pro nun Spatial Videos, zu deren Aufnahme das iPhone 15 Pro, iPhone 16 und 16 Pro im Stande sind, ver- und bearbeiten.

Neuerungen für iPad und iPhone

Auf dem iPad ist Final Cut Pro 2.1 erschienen. Der Umfang ist iPad-typisch aber weniger groß. Ein Update hat auch Final Cut Camera erhalten. Die App für Videoaufnahmen auf dem iPhone kann in der Version 1.1 im Format HEVC aufnehmen. Auch die LUT-Vorschau ist neu. Vom iPhone 16 Pro aufgenommene Videos in 4K und 120 Bildern pro Sekunde können nun in Final Cut Pro auf dem iPad bearbeitet werden.

Final Cut Pro für den Mac kostet einmalig 349 Euro. Die iPad Version gibt es im monatlichen (4,99 Euro) oder jährlichen (49 Euro) Abo. Logic Pro kostet für macOS 229,99 Euro, die iPad-Abo-Preise sind bei beide Anwendungen gleich.

