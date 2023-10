Home Apps Kindle-App für den Mac nun für Apple Silicon optimiert

Kindle-App für den Mac nun für Apple Silicon optimiert

Zum Kindle kann man stehen, wie man will. Unbestritten ist es, dass es hier schier unerschöpfliche Auswahl an E-Books gibt. Neben dem gleichnamigen Reader bietet Amazon auch eine App für iPhone, iPad und den Mac an. Letztgenannte Version bekam nun eine wichtige Verbesserung.

Kindle-App nun für Apple Silicon optimiert

Die Kindle-App wurde erst im vergangenen Monat komplett generalüberholt und zeigt sich optisch in einem neuen Gewand. Warum der Versandgigant die App im September 2023 nicht als Universal-App bereitstellte, bleibt ein Geheimnis von Amazon. Wie dem auch sei, dies hat man nun nachgeholt. Damit ist die App nun auch nativ für Apple Silicon programmiert, was die Effizienz und die Akkulaufzeit verbessert. Zudem wurde die Unterstützung für Maus und Tastatur verbessert.

Bewertungen bisher verheerend

Die neue App soll die nun als Kindle Classic bezeichnete App ablösen und einige Dinge im Bereich der Darstellung verbessern. Wenn ein Buch geöffnet ist, kann man mit der Maus in die rechte obere Fensterecke fahren um das Einstellungsmenü „Aa“ einzublenden. Anders als das Symbol vermuten lässt, kann man hier über die Schriftart und -größe hinaus auch Einfluss auf Layout-Optionen wie die Seitenfarbe nehmen, verschiedene Zusatzinformationen einblenden und sogar die Helligkeit des App-Fensters separat regulieren.

Dinge, die sicherlich den Komfort erhöhen, doch augenscheinlich bei den Kunden nicht so gut ankommen. Seit Veröffentlichung konnte die neue Kindle-App gerade einmal 2,9 von 5 Sternen erreichen, wobei explizit das Userinterface kritisiert wird. Scheint so, als hätte Amazon noch viel Arbeit vor sich

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!