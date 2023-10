Home Apps Home+ 6 ist in Version 6.2.0 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Oktober 2023 um 14:05 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Auch mit den neuen Betriebssystemen hat Apple wieder Hand an seine Home-App gelegt, doch mit dem Leistungsumfang der zahlreichen Drittanbieter-Apps kann diese immer noch nicht mithelfen. Neben Controller for HomeKit solltet ihr einen Blick auf Home+ 6 werfen, hier gab es nun ein wichtiges Update.

Home+ 6 in Version 6.2.0 erschienen

Home+ 6 stammt von den Entwickler Matthias Hochgatterer und wird als Einmalkauf vertrieben, dazu später mehr. Mit dem Update auf Version 6.2.0 passt Hochgatterer die App an iOS 17 an. Konkret werden hier die neuen Widgets nun unterstützt, was beispielsweise für batteriebetriebene Sensoren extrem praktisch ist. Anbei einmal die Release-Notes:

Eine Übersicht über die Batteriestände aller HomeKit-Geräte ist nun unter der Smart Group “Batterien” verfügbar.

Mehrere Geräte und Szene können unter iOS 17 zu einem Homebildschirm-Widget hinzugefügt werden.

Das neue Batterie-Widget zeigt den Batteriestand von Geräten auf dem Homebildschirm an.

Mehrere Garagentore werden in der Smart Group “Garagentore” angezeigt.

Geräte werden in der Übersicht nach Räumen gruppiert angezeigt.

Update kostenfrei, App im Angebot

Wer die App erworben hat, kann das Update kostenfrei laden. Wer die App noch nicht gekauft hat, aber schon länger damit liebäugelt, sollte jetzt zuschlagen. Der Entwickler bietet die App gerade mit einem Preisnachlass von 30% an, statt 17,99 Euro werden aktuell nur 9,99 Euro fällig. Die Aktion ist jedoch begrenzt.

