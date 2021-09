Home iPhone Kinderporno-Scanner und fehlender Fingerabdruckleser machen das iPhone für Android-Nutzer unattraktiv

Kinderporno-Scanner und fehlender Fingerabdruckleser machen das iPhone für Android-Nutzer unattraktiv

iOS wird für Nutzer von Android zuletzt zunehmend unattraktiv. Deutlich weniger Nutzer planen aktuell, von Android zu iOS zu wechseln. Zwei Faktoren sind dabei für die Android-Nutzer offenbar besonders abschreckend.

iOS ist aktuell als Smartphone-Betriebssystem deutlich unattraktiver für Nutzer eines Android-Smartphones, das zeigt eine aktuelle Befragung, die unter 5.000 amerikanischen Android-Anwendern durchgeführt wurde. Nur 18% von ihnen plant, in nächster Zeit zu iOS zu wechseln. Letztes Jahr zu dieser Zeit hatte noch ungefähr ein Drittel der Android-Nutzer einen Systemwechsel ins Auge gefasst

Dabei haben vor allem zwei Faktoren iOS für die Android-Nutzer so derart unattraktiv werden lassen.

Apples Kinderporno-Scanner kostet massiv Sympathie

Die aktuelle Debatte um Apples automatisierten Scann nach Kinderpornos auf iPhones hat viele Nutzer von Android verschreckt, wie sich in der Erhebung zeigt. Wir haben in dieser Meldung die grundsätzliche Natur der neuen Maßnahmen erläutert. Und auch eine weitere Eigenschaft von aktuellen iPhones finden Android-Nutzer wenig anziehend: Dass es in den Top-Modellen des iPhone keinen Fingerabdruckscanner gibt, halten 31% von einem Kauf ab. An diesem Umstand wird sich wohl auch mit dem neuen iPhone 13 nichts ändern, wie sich zuletzt aus jüngsten Prognosen ergeben hat, Apfelpage.de berichtete.

Die fehlende Anpassbarkeit von iOS sind für knapp 17% der Nutzer ein Kaufblocker, knapp 13% ärgern sich über den Umstand, keine Apps außerhalb des App Stores laden zu können. Unter denjenigen, die gern zu iOS wechseln möchten, gibt die lange Versorgung mit Software-Updates für gut die Hälfte der Befragten den Ausschlag. Knapp 40% der potenziellen Wechsler schielen auf das große iPhone 12 Pro Max.

-----

