KI für besseren Datenschutz in Vision Pro: Apple soll deutsches Startup kaufen

Apple übernimmt möglicherweise Brighter AI, ein deutsches KI-Startup, das sich auf die Anonymisierung bestimmter Details in Kameraaufnahmen spezialisiert hat. Die Technik des Unternehmens könnte in die Vision Pro Einzug halten.

Apple wird möglicherweise das Unternehmen Brighter AI übernehmen, das berichtet die Seite 9to5Mac unter Berufung auf Informationen von Quellen, die nicht näher genannt werden. Brighter AI ist ein deutsches Startup, das vermittels KI Details in Fotos anonymisieren möchte. Dazu gehören etwa Gesichter oder Nummernschilder. Eine Anonymisierung findet auch heute bereits etwa in Karten-Anwendungen wie Apple Maps statt, dort werden entsprechende Details verwischt. Die Technik von Brighter AI nutzt aber einen anderen Ansatz.

Nutzung in Vision Pro möglich

Das Startup hat eine Technik entwickelt, die das Unternehmen Deep Natural Anonymization 2.0 nennt, hier sollen Aufnahmen ihr natürliches Aussehen behalten, dennoch werden bestimmte, zu anonymisierende Details trotzdem unkenntlich gemacht.

Denkbar ist, dass Apple diese Technik in Zukunft in die Vision Pro einbaut, die besitzt zahlreiche Kameras, mit denen sich deutlich unauffälliger Fotos und Videos schießen lassen, als etwa mit dem iPhone. Dieser Umstand könnte in der Öffentlichkeit Misstrauen schüren, so war es bereits vor Jahren bei der Google Glass, einer frühen VR-Brille. Nicht zuletzt diese Sorge vor einer zunehmenden Angst vor heimlichen Aufnahmen, zusammen mit einer fehlenden Ausgereiftheit des Produkts, wird rückblickend für das Scheitern des Konzepts verantwortlich gemacht. Zudem ist Apple es seinem Image als Beschützer des Datenschutzes schlicht weg schuldig, etwas gegen Spitzelaufnahmen durch sein neues Top-Produkt zu tun.

