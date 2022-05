Home Sonstiges Kartenzahlung gestört: Bundesweit klemmt es an der Kasse

Aktuell kommt es bundesweit zu erheblichen Problemen beim bargeldlosen Bezahlen an der Kasse. Der Grund ist ein Softwareproblem, das ausgerechnet den meist verkauften Kartenleser betrifft.

Schon den ganzen Tag ärgern sich überall in Deutschland Kunden in Supermärkten und Drogerien über Probleme bei der Kartenzahlung. Das bargeldlose Bezahlen ist vielerorts derzeit nur eingeschränkt möglich, alle Kartentypen sind betroffen, wie unter anderem die Sparkasse verlauten ließ, während mancherorts nur die Zahlung mit giroCard außer Gefecht gesetzt zu sein scheint. Grundsätzlich sind aber wohl Kredit- und Debitkarten betroffen, was auch die Zahlung mit Apple Pay oder Google Pay einschließt.

Das Problem steckt in der Software eines Kartenlesers, der besonders häufig an deutschen Supermarktkassen zum Einsatz kommt.

Problem mit Kartenleser an der Kasse

Die Probleme stecken in der Software eines Kartenlesers des Herstellers BeriFone. Dessen Lesegerät H5000 ist unangenehmerweise das am weitesten verbreitete Modell im deutschen Einzelhandel, wie der Hersteller erklärt.

Zwischenzeitlich kam es zudem noch zu Netzwerkproblemen bei einem Zahlungsdienstleister. Der Hersteller ist bereits bei der Fehlerbehebung und ruft die Einzelhändler auf, die Geräte derweil nicht neu zu starten und am Strom zu lassen.

Es ist derzeit noch nicht absehbar, wann die bestehende Störung vollständig behoben und alle H5000-Terminals wieder anstandslos arbeiten. Bis dahin sind Kunden gut beraten, Bargeld zur Hand zu haben.

