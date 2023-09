Home Gerüchte Jony Ive und Open AI arbeiten an Design für ChatGPT

Jony Ive und Open AI arbeiten an Design für ChatGPT

Der frühere Chef-Designer von Apple, Jony Ive, hat wohl ein neues Projekt gestartet. Gemeinsam mit Open AI, dem Unternehmen hinter dem erfolgreichen Chat GPT, will Ive das „iPhone der künstlichen Intelligenz“ entwickeln. Es handle sich dabei weniger um ein Smartphone-ähnliches Produkt, sondern mehr um ein Gadget oder User-Interface.

Wie die Financial Times (Paywall) berichtet, seien Ive und Open AI CEO Sam Altman in „fortgeschrittenen Gesprächen“ zu dem Thema. Open AI hat Ende des vergangenen Jahres mit Chat GPT einen großen Erfolg gefeiert und eine Welle ausgelöst, die künstliche Intelligenz zum Thema Nummer eins in der Öffentlichkeit gemacht hat.

LoveForm könnte Apple-Design für KI entwerfen

Jony Ive führt seit seinem Abgang von Apple im Jahr 2019 eine eigene Design-Agentur namens LoveForm. Seitdem designet er unter anderem Produkte und Websites für große Namen wie AirBnB, wie Apfelpage berichtete. Dem Bericht zufolge seien Ive und Altman des Öfteren gemeinsam zum Brainstorming verabredet gewesen. Ziel der beiden sei es, eine „natürliche und intuitive Nutzererfahrung“ zu schaffen, „um mit künstlicher Intelligenz zu interagieren“.

Ob es sich dabei um ein Gadget beziehungsweise Device handle oder mehr um das Interface einer Website oder App, sei noch nicht ganz klar. Die Gespräche und Ideen befinden sich in einem sehr frühen Stadium, wie die Financial Times weiter schreibt. Ive habe wohl die Vision, einen Umgang mit Smartphones zu kreieren, der weniger von einem Bildschirm abhängt, wie das aktuell der Fall ist. Im Artikel ist zudem von einem „iPhone-Moment im Umgang mit Künstlicher Intelligenz“ die Rede.

