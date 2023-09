Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer zur Doku „The Enfield Poltergeist“

Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer zur Doku „The Enfield Poltergeist“

Die Ankündigungen bei Apple TV+ gehen derzeit Schlag auf Schlag, man kommt kaum hinterher. Wer sich passend zum kommenden Monat Oktober und dem Fest Halloween gruseln möchte, wird demnächst bei Apple TV+ ebenfalls fündig werden.

Horror-Doku „The Enfield Poltergeist“ angekündigt

Hierbei handelt es sich um eine Horror-Dokumentation, die einen Vorfall aus 1977 in London behandelt. So liest sich die offizielle Beschreibung des Streamingdienstes:

“1977 dominierte die erschreckende Vergänge einer alltäglichen Familie in Enfield, London, die Schlagzeilen im gesamten Vereinigten Königreich und hatte einen enormen Einfluss auf eine ganze Generation von Kindern. Der mysteriöse Fall veränderte für immer die Vorstellungen über das Übernatürliche und zeigte, dass er nicht nur auf Schlösser und stattliche Häuser beschränkt war, sondern von jedem und überall erlebt werden konnte. Die erschreckende Geschichte hat. Die Ereignisse haben unter anderem das Drehbuch für den Film “The Conjuring 2” inspiriert.“

Die Dokumentation besteht aus insgesamt vier Teilen und wird ab dem 27. Oktober exklusiv bei Apple TV+ zum Abruf bereitstehen. Ob sich das lohnt, könnte der offizielle Trailer klären:

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

