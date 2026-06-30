Apple hat gestern Abend iOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese Updates solltet ihr so schnell wie möglich installieren. Die Aktualisierungen bringen mehr als 25 teils wichtige Sicherheitsverbesserungen.



Apple hat mit den Updates auf iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 mehr als 25 Sicherheitslücken geschlossen. Nutzer von iPhone, iPad und Mac sollten die Aktualisierungen daher zeitnah installieren.

Wie aus den von Apple veröffentlichten Sicherheitsdokumenten hervorgeht, enthalten die Updates Fehlerbehebungen, die zuvor bereits in den Beta-Versionen von iOS 26.6, iPadOS 26.6 und macOS Tahoe 26.6 integriert worden waren.

Lücken in WebKit, Kernel und Co. gestopft

Zu den behobenen Schwachstellen zählen mehrere Sicherheitsprobleme im Kernel der Betriebssysteme sowie verschiedene Lücken in der Browser-Engine WebKit. Letztere hätten unter anderem zu Programmabstürzen oder zum unbeabsichtigten Offenlegen von Daten führen können.

Nach Angaben von Apple gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die Sicherheitslücken bereits aktiv ausgenutzt wurden. Da der Hersteller die technischen Details der Schwachstellen nun veröffentlicht hat, steigt jedoch das Risiko, dass Angreifer entsprechende Exploits entwickeln. Geräte, auf denen die Updates nicht installiert sind, könnten dadurch künftig anfälliger für Angriffe werden.

Apple empfiehlt grundsätzlich, Sicherheitsupdates für iPhone, iPad und Mac möglichst zeitnah nach ihrer Veröffentlichung zu installieren, um bekannte Schwachstellen zu schließen und die Geräte vor potenziellen Angriffen zu schützen.