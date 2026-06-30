WhatsApp hat mit der Einführung von Benutzernamen begonnen, mit denen Nutzer auch ohne Austausch von Handynummern miteinander chatten und telefonieren können. Im ersten Schritt können Nutzer ihren Wunschnamen reservieren. Auch diese Neuerung startet in Wellen, sodass möglicherweise viele Wunschnamen schon weg sind.



WhatsApp beginnt mit der Einführung von Benutzernamen und ermöglicht es Nutzern ab sofort, ihren gewünschten Namen vorab zu reservieren. Mit der neuen Funktion sollen Nachrichten künftig auch ohne Austausch der eigenen Telefonnummer verschickt werden können.

Die Vergabe der Benutzernamen startet schrittweise. Nicht alle Nutzer erhalten sofort Zugriff auf die Reservierungsfunktion. Sobald ein Konto berechtigt ist, informiert WhatsApp per Benachrichtigung. Anschließend kann der Benutzername unter „Einstellungen > Konto > Benutzername“ eingerichtet werden. Er darf zwischen drei und 35 Zeichen lang sein. Durch den schrittweisen Start der Reservierung ist es möglich, dass Nutzer ihren Wunschnamen nicht mehr reservieren können.

Nach Angaben von WhatsApp nutzen inzwischen mehr als drei Milliarden Menschen den Messenger. Mit der frühen Reservierungsphase will das Unternehmen sicherstellen, dass möglichst viele Nutzer ihren bevorzugten Benutzernamen sichern können. WhatsApp empfiehlt, einen eindeutigen Namen zu wählen, der vor allem den eigenen Kontakten bekannt ist.

Zusammenführung von Nutzernamen über verschiedene Meta-Apps

Für Creator, Unternehmen und Organisationen gibt es laut Blog-Post von WhatsApp zudem die Möglichkeit, bestehende Benutzernamen von Instagram oder Facebook zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass der gewünschte Name auf WhatsApp noch nicht vergeben ist. Die Verknüpfung erfolgt über die Optionen „Instagram-Benutzernamen verwenden“ beziehungsweise „Facebook-Benutzernamen verwenden“.

Ein öffentliches Verzeichnis oder eine Suchfunktion für Benutzernamen wird es nicht geben. Wer eine Nachricht senden möchte, muss den exakten Benutzernamen kennen. Zusätzlich führt WhatsApp einen optionalen Benutzernamen-Schlüssel ein, der den Schutz vor Spam-Nachrichten erhöhen soll.

Die Einführung der Benutzernamen erfolgt in den kommenden Monaten schrittweise. Ist ein Benutzername eingerichtet, wird die Telefonnummer bei der ersten Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern oder Unternehmen künftig nicht mehr automatisch angezeigt.