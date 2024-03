Home Mac Jetzt downloaden: Hintergrundbilder des neuen MacBook Air M3

Jetzt downloaden: Hintergrundbilder des neuen MacBook Air M3

Am vergangenen Montag hat Apple das neuen MacBook Air mit M3 per Pressemeldung vorgestellt. Das reicht in diesem Fall aus, denn bis auf den Prozessor hat sich kaum etwas getan. Sogar die Produktfotos sind die gleichen wie beim MacBook Air mit M2.

Beide Generationen kommen in zwei Größen: mit 13 Zoll oder 15 Zoll großem Monitor. Beide Modelle teilen sich zudem das gleiche Hintergrundbild. Die exklusiven Wallpaper des MacBook Air mit M2/M3 gibt es nun zum Download.

MacBook Air mit M3 in der Zusammenfassung

Wir berichteten bereits über die Neuerungen und Spezifikationen des neuen MacBook Air und fassen euch diese hier nochmal kurz zusammen: Das günstigste MacBook kommt mit einem Liquid Retina Display, einer Notch in der eine 1080p Selfiekamera verbaut ist und dem neuen M3-Prozessor, den wir bereits aus dem MacBook Pro kennen. Dank M3 ist nun hardwarebeschleunigtes Raytracing zur Verbesserung der 3D-Grafik an Bord. Die erste Benchmarks sind ebenfalls verfügbar und versprechen 20 Prozent mehr Leistung.

Neben den traditionellen Farben Silver und Spacegrey gibt es das neue MacBook Air in Midnight (dunkelblau) und Starlight (champagne). Passend dazu hat Apple Hintergrundbilder entworfen, die aus der Ferne das Wort „Air“ kunstvoll in Szene setzen und farblich zum Gehäuse passen. 9to5Mac stellt die Hintergrundbilder ganz unten im Artikel zur Verfügung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!