Jetzt da: iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer wurde veröffentlicht

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für iPhone und iPad. Vor der Installation solltet ihr allerdings auf jeden Fall ein Backup eures Geräts durchführen.

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer veröffentlicht. Wundert euch allerdings nicht, wenn derzeit noch nicht viel voran geht beim Download, der Ansturm auf Apples Server ist nach dem Release traditionell enorm. Auch wird das Update in Wellen ausgerollt und nicht alle Nutzer erhalten es innerhalb der ersten Minuten angezeigt.

Viele Neuerungen für iPhone und iPad

Apple bringt zahlreiche Neuerungen mit iOS 15 und iPadOS 15. Dazu zählt etwa das Focus genannte Feature, mit dem sich Benachrichtigungen effizienter sortieren lassen und das in der Nutzung ein wenig den Profilen auf alten Nokia-Telefonen ähnelt.

Im Rahmen der Überarbeitung der Mitteilungen können Nutzer eine Zusammenfassung wichtiger Mitteilungen des Tages erhalten, die zu definierten Uhrzeiten mehrmals am Tag abgerufen werden können.

Die Funktion Live Text erkennt Texte in Bildern aus dem Internet und stellt sie für die weitere Nutzung in anderen Apps zur Verfügung. Safari hat ein neues Design erhalten und die Adressleiste ändert in der Standardeinstellung ihre Position. Neu sind hier außerdem die Tab-Gruppen, die sich auch mit dem Mac und anderen iPhones synchronisieren.

Facetime unterstützt ab iOS 15 3D-Audio für eine räumliche Wahrnehmung bei Telefonaten, zudem können Personen mit Einladungslinks zu Gesprächen dazustehen.

Auch die Wetter-App wurde überarbeitet und alarmiert Nutzer jetzt bei Niederschlägen, die Karten-App erhielt ebenfalls neue Funktionen.

Allerdings sind einige Features von iOS 15 nicht von Beginn an verfügbar und werden erst später im Rahmen eines weiteren Updates nutzbar sein.

Eine vollständige Übersicht über alle neuen Funktionen findet sich hier bei Apple (Affiliate-Link) auf einer Überblicksseite zu iOS 15.

