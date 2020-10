Home Apple Jetzt da: Apple One kann gebucht werden, zwei Versionen in Deutschland

Apple One (Affiliate-Link) ist jetzt in Deutschland angekommen: Kunden können aktuell zwei Versionen buchen. Fitness+ ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Für wen von euch ist das neue Angebot interessant?

Schon gestern hatte Apple angekündigt, Apple One nun weltweit auszurollen. Den Tag über war vom Start der Bundles allerdings noch nichts zu sehen, jetzt aber können sie gebucht werden.

Kunden rufen hierzu am iPhone die Einstellungen auf, tippen auf ihren iCloud-Account ganz oben und wählen hier Abonnements. Dort wird nun prominent zum Ausprobieren von Apple One aufgerufen.

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud-Speicher

Das populärste Bundle dürfte die Variante für 14,95 Euro sein. Diese beinhaltet die Nutzung von Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade sowie den Zugriff auf 50 GB iCloud-Speicher. Hierbei dürfte Apple Music das Zugpferd sein, das die bis jetzt noch schwächeren Dienste unterstützt.

Wer das ganze für die Familie buchen möchte, zahlt 19,95 Euro und erhält dann auch 200 GB kombinierten iCloud-Speicher. Jeder Dienst kann einen Monat kostenlos getestet werden, insofern dieser Testzeitraum nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt verwendet wurde.

Die Premium-Version beinhaltet auch noch Apple News+ und Apple Fitness+, beide Dienste sind allerdings derzeit in Deutschland nicht verfügbar. Bei Apple News+ fragt man sich auch noch immer, ob sich dies in absehbarer Zeit ändern wird.

Wer von euch wird sich eins der Bundles holen?

