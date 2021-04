Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „Schwesterlein“ für 1,99 Euro leihen

Es ist nicht nur Mittwoch, es ist auch der iTunes Movie Mittwoch. Und der kommt heute mit einem deutschen Film, der es auch in die Vorauswahl der Golden Globes 2021 als bester fremdsprachiger Film schaffte. In diesem Drama geht es um zwei Geschwister, von denen eines todkrank ist und seinen Lebensmut verliert.

Lisa, einst brillante Theaterautorin, schreibt nicht mehr. Sie lebt mit ihrer Familie in der Schweiz, doch ihr Herz ist in Berlin geblieben – bei ihrem Zwillingsbruder Sven, dem berühmten Bühnendarsteller. Seit dieser an einer aggressiven Leukämie erkrankt ist, sind die Geschwister noch enger verbunden. Lisa weigert sich, den Schicksalsschlag hinzunehmen und setzt alle Hebel in Bewegung, um Sven wieder auf die Bühne zu bringen. Er ist ihr Seelenverwandter, für den sie alles andere vernachlässigt. Selbst als ihre Ehe in Schieflage gerät, hat sie nur Augen für ihren Bruder, in dem sich ihre tiefsten Sehnsüchte spiegeln: Er weckt in ihr das Verlangen, wieder kreativ zu sein, sich lebendig zu fühlen

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt Ihr anschließend 30 Tage Zeit, Euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus Eurer Bibliothek entfernt.

