iTunes Movie Mittwoch: „Little Woman“ für 1,99€ ausleihen

Es ist wieder Mittwoch und da gibt es bei uns traditionell den iTunes Movie Mittwoch, der diese Woche ganz im Fokus starker Frauen steht und ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit darstellt

Greta Gerwig, Oscar®-nominiert für „Beste Regie“ und „Bestes Originaldrehbuch für „Lady Bird”, präsentiert mit LITTLE WOMEN ihr neuestes Werk und erweist sich damit abermals als kraftvolle Interpretin weiblichen Selbstverständnisses. Vier junge Frauen im Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts, die ihr Leben selbstbestimmt nach eigenen Vorstellungen gestalten wollen und dabei teils große gesellschaftliche Hindernisse überwinden: LITTLE WOMEN folgt den unterschiedlichen Lebenswegen der March-Schwestern Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen) zu einer Zeit, in der die Möglichkeiten für Frauen begrenzt waren. Erzählt aus der Perspektive von Jo March, dem Alter Ego von Autorin Louisa May Alcott, und sowohl basierend auf dem Roman wie auch auf den persönlichen Schriften Alcotts.

Die Konditionen bleiben dabei wie gehabt, nach dem „Kauf“ habt Ihr 30 Tage Zeit um den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden und anschließend wird der Film automatisch aus der Bibliothek wieder entfernt

