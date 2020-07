iTunes Movie Mittwoch: Jumanji: The Next Level für 1,99€ leihen

Am heutigen iTunes Movie Mittwoch Steht eher der Spaß im Vordergrund, wobei besonders Fans von Dwayne „The Rock“ Johnson voll auf ihre Kosten kommen werden. Im Prequel zum Reboot von Jumanji schlüpft er wieder in die Rolle des Dr. Bravestone – und dann ist da noch die Frage nach dem schwarzen Pferd zu klären.

In Jumanji – The Next Level ist die ganze Gang (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan) zurück, aber das Spiel ist neu. Als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen von ihnen zu retten, stellen sie fest, dass sich alles geändert hat. Die Spieler müssen sich unbekannten Welten stellen, von trockenen Wüsten bis zu verschneiten Bergen, um aus dem gefährlichsten Spiel der Welt zu entkommen.

