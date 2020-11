Home Deals iTunes-Karten noch bis Samstag mit bis zu 20% Bonus

iTunes-Karten noch bis Samstag mit bis zu 20% Bonus

Noch bis Ende der Woche gibt es einen Bonus auf iTunes-Karten bei gleich mehreren Handelsketten. Dabei sind sogar wieder einmal bis zu 20% drin, allerdings nur beim Kauf einer Karte im Wert von 100 Euro. Die Aktion läuft bis Samstag und nur so lange der Vorrat reicht.

An dieser Stelle wollen wir euch noch einmal an die aktuell noch laufenden Aktionen für zusätzlichen Bonus auf iTunes-Karten erinnern: In dieser Woche sind es die Ketten Mediamarkt, Netto und Rossmann, bei denen ihr Karten mit einem zusätzlichen Guthaben erwerben könnt.

Das Prinzip ist hier immer das selbe: Man kauft eine iTunes-Karte mit einem bestimmten Nennbetrag und erhält ein zusätzliches Bonus-Guthaben oben drauf. Hierbei gibt es aktuell zwischen 10% und 20% bei Mediamarkt und Rossmann.

Eine iTunes-Karte im Wert von 25 Euro erhält nur einen eher geringen Bonus in Höhe von 10%, bei einer Karte im Wert von 50 Euro steigt der Bonus auf 15%, was immerhin schon 7,5 Euro entspricht. Wer eine Karte im Wert von 100 Euro kauft, erhält einen Bonus in Höhe von 20% oder 20 Euro, ganz nett.

Nur so lange der Vorrat reicht

Bei Nette beträgt der Bonus pauschal 15%. In allen Fällen gilt aber: Ihr solltet vor dem Kauf an der Kasse auf jeden Fall fragen, ob die Aktion in eurer Filiale noch läuft, denn das Kontingent kann schon vor Ablauf der Aktion am kommenden Samstag aufgebraucht sein.

Die Karten lassen sich für Käufe im iTunes Store, App Store oder Book Store von Apple aufbrauchen.

