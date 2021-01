Home Deals iTunes-Karten noch bis Samstag mit 15% Bonus

iTunes-Karten noch bis Samstag mit 15% Bonus

Apple-Kunden können in dieser Woche wieder ein wenig zusätzlichen Bonus beim Kauf einer iTunes-Karte erhalten. Die Aktion läuft noch bis zum kommenden Samstag, geboten sind die inzwischen üblichen 15% bis zu einem Wert der iTunes-Karte von 100 Euro.

Wer in dieser Woche sein iTunes-Konto auflädt, kann sich noch ein paar Euro Bonus mitnehmen, nachdem im neuen Jahr zunächst in dieser Richtung recht wenig zu sehen war. Diesen erhalten Kunden aktuell beim Kauf einer iTunes-Karte in den Filialen von Lidl. Der Supermarkt räumt den bei iTunes-Karten inzwischen übliche Bonus in Höhe von 15% ein. Dieser Bonus wird allen iTunes-Karten mit einem Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro zugerechnet. Wer eine Karte mit dem Wert von 50 Euro kauft, erhält so einen Bonus in Höhe von 7,5 Euro.

Wer eine iTunes-Karte mit dem Wert von 100 Euro kauft, erhält einen Bonus in Höhe von 15 Euro, also etwa dem Gegenwert von einem Monat Apple Music für die Familie.

Die Aktion bei Lidl läuft noch bis kommenden Samstag

Die Aktion gilt auch beim Kauf mehrerer iTunes-Karten, ihr solltet aber an der Kasse vor dem Bezahlen auf jeden Fall nachfragen, ob eure Filiale auch an der Aktion teilnimmt und die Vorräte noch nicht erschöpft sind. Die Aktion läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!