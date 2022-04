Home Deals iTunes-Deal: „Spider-Man: Far from Home“ für nur 0,99€ bei iTunes leihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. April 2022 um 18:16 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der neue Film „Spider-Man: No Way Home“ ist ja zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten avanciert. Wer den noch nicht geschaut hat und zudem die Erinnerungen an den direkten Vorgänger auffrischen will, kann dies aktuell zum Knallerpreis tun.

„Spider-Man: Far from Home“ gerade im Angebot

Bei iTunes könnt ihr besagten Film gerade zum Aktionspreis von nur 0,99e ausleihen, was auf jeden Fall Sinn ergibt. Denn hier gibt es neben 4k auch Dolby Atmos und Dolby Vision, bei Amazon Prime müsst ihr darauf verzichten. Kurz zur Beschreibung des Films:

„In Spider-Man: Far From Home sehen wir Peter Parker nach den Ereignissen von Avengers: Endgame. Der beliebte Superheld beschließt, mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Gruppe Urlaub in Europa zu machen. Peters Pläne, seine Superheldenpflichten für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, werden jedoch durchkreuzt, als er widerwillig zustimmt, Nick Fury zu helfen, das Geheimnis zahlreicher Angriffe von Wesen, die sich „Elementals“ nennen, aufzudecken, welche auf dem ganzen Kontinent für Chaos sorgen.“

Konditionen

Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

