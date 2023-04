Home Apple Earth Day 2023: Apple veröffentlicht diesjährigen Umweltbericht

Kurz vor dem diesjährigen Earth Day hat Apple seinen neuesten Umweltbericht veröffentlicht, in dem es wie immer jene Fortschritte anpreist, die es im vergangenen Jahr in Bezug auf Umweltschutz und Klimaneutralität erzielt hat. Diesmal steht Apples Ziel im Fokus, bis 2030 vollständig klimaneutral zu werden sowie der Weg dorthin.

Einmal jährlich veröffentlicht Apple kurz vor dem Earth Day einen neuen Umweltbericht, so auch in diesem Jahr. Darin listet das Unternehmen im Detail auf, welche seiner Umweltziele es in den vergangenen zwölf Monaten erreicht hat und welche Vorhaben es in Zukunft verfolgen möchte.

Der Bericht für 2023 trägt die Überschriften „Hinter jedem Produkt steckt ein Plan für die Umwelt“ und „Innovation bei jedem Schritt“, womit der Konzern darauf anspielen möchte, dass jedes seiner Produkte bestmöglich zum Umweltschutz beitragen soll. Dabei hebt Apple hervor, dass im vergangenen Jahr 20 Prozent aller Materialien, die für die Produktion verwendet wurden, aus recycelten Quellen stammten. Darüber hinaus hätten sich 250 Zulieferer dazu verpflichtet, hierfür zu 100 Prozent erneuerbare Energien zu verwenden.

Auch in Sachen Transport kann das Unternehmen eine Reduktion von Emissionen vorweisen: Hier konnten diese beim HomePod der zweiten Generation um 80 Prozent vermindert werden durch die Anwendung eines überarbeiteten Transportplans. Des Weiteren konnten 40.000 Tonnen Elektroschrott erfolgreich recycelt werden und der durchschnittliche Energieverbrauch bei der Nutzung von Apple-Produkten seit 2008 um 70 Prozent reduziert werden.

Apple arbeitet weiter an Klimaneutralität

In dem Bericht unterstreicht Apple außerdem, es habe seit 2015 seine Gesamtemissionen bereits um 45 Prozent senken können. Um jedoch sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen, bis 2030 klimaneutral zu werden, hat es sich weiteren Vorhaben verschrieben, wie beispielsweise Zulieferer künftig auf Grundlage von deren CO2-Bilanz auszuwählen und den Anteil recycelter Materialien bei der Produktion von Apple-Produkten zu erhöhen.

