iTunes-Countdown 2021 Tag 31 Finale: Alle 9 Fast & Furious-Filme für 29,99€ kaufen

Wir haben heute den 31. Tag des 2021 Countdown und ihr wisst, was das bedeutet? Richtig, heute ist Silvester. Das schreibt man mit „i“ und ist nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler Sylvester Stallone. Und passend zum heutigen Anlass könnt ihr es im Heimkino noch einmal so richtig krachen lassen, denn alle 9 Filme der Fast & Furious-Reihe sind heute als Komplettpaket zu einem deutlich reduzierten Preis verfügbar, inklusive 4k.

The Fast and the Furious:

Um einer Bande auf die Schliche zu kommen, die LKW’s mit wertvoller Fracht überfallen, schleust das L.A.P.D. seinen besten Mann undercover in die Welt der illegalen Straßenrennen ein. Brian O’Connor (P. Walker) soll sich nun verdeckt, in eine der Banden einzuschmuggeln, um so mehr Informationen zu den Gaunern zu erhalten. Schnell freundet er sich auch mit der Clique um Dominic (V. Diesel) an. Jedoch wird er von dessen sympathischer Art total überrannt und ist nicht mehr mit allen Sinnen bei seinem Job. Und als er sich auch noch in Dominics kleine Schwester verliebt, weiß er bald nicht mehr, auf welcher Seite er steht …

2 Fast 2 Furious:

Vor einiger Zeit ließ der ehemalige Cop Brian O’Connor (P. Walker), den Truckräuber Dominic Toretto (V. Diesel) fliehen, weshalb er suspendiert wurde. Nun hält er sich selbst mit illegalen Straßenrennen über Wasser. Doch nun tritt man erneut an ihn heran, um einen gefährlichen Kriminellen hinter Schloss und Riegel zubringen. Gemeinsam mit der hübschen Steuerfahnderin Monica (E. Mendes), die bereits undercover eingeschleust wurde, versucht er nun alles, um die illegalen Machenschaften ans Licht zu bringen und dadurch auch seine Weste wieder reinzuwaschen …

The Fast and the Furious: Tokyo Drift:

Sean Boswell (L. Black) lässt sich zu einem Straßenrennen überreden, bei dem er gegen seinen Kontrahenten antritt. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall und beide werden schwer verletzt. Seans Mutter ist entsetzt und will, dass ihr Sohn zum Vater nach Tokyo zieht. Der US-Offizier soll ihm beibringen, was Recht und Ordnung ist. Doch da er viel zu tun hat, bleibt Sean dennoch sehr viel Freiraum ..

Fast and Furious: Neues Model. Originalteile:

Die alten Freunde Dominic Toretto (V. Diesel) und Brian O’Connor (P. Walker) treffen in Los Angeles erneut aufeinander. Trotz ihrer Differenzen von damals schließen sie sich zusammen, um dem dort herrschenden Drogenkartell entgegentreten zu können. In wilden Verfolgungsjagden durch die beleuchtenden Straßen von L.A. beginnt für die Zwei eine mörderische Jagd, in der sie aufpassen müssen, nicht selbst unter die Räder zu kommen…

Fast and Furious 5:

Nachdem Brian (P. Walker) und Mia (J. Brewster) Dominic aus Polizeigewahrsam befreit haben, flüchten sie nach Rio de Janeiro, da sie sich dort ein ruhigeres Leben erhoffen. Dort angekommen bemerken sie ziemlich schnell, dass dort wohl nicht so ruhig ist, wie zunächst angenommen. Als sie auch noch Probleme mit dem FBI bekommen, schreiten sie schließlich zur Tat…

Fast and Furious 6:

Nach dem gelungenen Raubzug in Rio de Janeiro hat sich die Familie Toretto/O’Conner aus der Öffentlichkeit herausgehalten und ein normales Leben begonnen. Doch Agent Luke Hobbs (D. Johnson) spürt sie auf und stellt sie vor die Wahl: entweder sie helfen ihm dabei einen Gangsterboss (L. Evans), der auch aus der Rennszene stammt, zu stoppen und Hobbs löscht dafür jegliche Akten über sie – oder sie gehen alle lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung ins Gefängnis. Obwohl Dom (V. Diesel) und Brian dem Agent nicht trauen, gehen sie den Deal ein, denn sie wollen endlich ein Familienleben mit ihren Frauen Mia (J. Brewster) und Elena (E. Pataky) und nicht mehr wegrennen. Doch da haben sie die Rechnung ohne den Gangsterboss Owen Shaw gemacht, denn dieser geht über Leichen und hat noch den einen oder anderen unerwarteten Trumpf im Ärmel …

Fast and Furious 7:

Nachdem die Familie Toretto/O’Conner den britischen Gangsterboss Owen Shaw aus dem Verkehr zog, geschieht in Tokio ein fürchterlicher Unfall. Han (S. Kang), ein Mitglied ihrer Crew, wird in seinem Auto während eines Rennens gerammt und getötet. Doch das war kein Zufall, denn Shaws Bruder Deckard (J. Statham) steckt dahinter. Und er hat eine Botschaft für Dominic Toretto (V. Diesel): er will Rache für seinen Bruder und die Familie Toretto/O’Conner auslöschen! Nun heißt es für Dominic und seinen besten Freund und Schwager Brian (P. Walker/ C. Walker), ihre Familie und Freunde in Sicherheit zu bringen. Doch Deckard ist ein ganz anderes Kaliber als bisherige Gegenspieler. Er nimmt es persönlich und wird vor nichts zurückschrecken, um sein Ziel zu erreichen …

Am 30.11.2013 schockierte eine Nachricht die Welt: der beliebte Schauspieler Paul Walker verunglückt ausgerechnet in einem Sportwagen tödlich. Doch sein Vermächtnis und seine Lebensfreude ließen seine Freunde und Familie weiter an diesem Projekt arbeiten, um ihm einen würdigen Abschied von der großen Filmbühne, sowie von seinen zahlreichen Fans weltweit, zu ermöglichen. Deshalb sprang sein Bruder Cody Walker für einige noch nicht beendete Szenen ein und ermöglichte die Fertigstellung eines der Herzensprojekte seines Bruders Paul: Fast & Furious, die Filmreihe die ihn zum Star machte und die anderen Darsteller zu Freunden fürs Leben …

Fast & Furious 8:

Nachdem sich bereits seine Schwester Mia (J. Brewster) und Brian (P. Walker) in den Ruhestand verabschiedet haben, ist auch der Rest der Gang um Dom (V. Diesel) des Lebens auf der Überholspur überdrüssig. Ein letzter Coup soll jedoch ihr Können noch einmal unter Beweis stellen und gleichzeitig einen luxuriösen Lebensabend garantieren. Doch gerade als der Job erfolgreich abgeschlossen scheint, sabotiert Dom seine Freunde und verschwindet mit der Beute. Geschockt nehmen Letty (M. Rodriguez) und die anderen die Verfolgung auf, um Dom zur Rede zu stellen, doch der entkommt seinen früheren Freunden immer wieder. Nur Frank Petty (K. Russell) scheint mehr über Torettos dunkle Seite zu wissen, doch um ihm zu helfen muss die Gang erst seine neue Auftraggeberin Cipher (C. Theron) unschädlich machen, die einen besonders perfiden Weg gefunden hat, um Kontrolle über Dom zu erlangen und noch einen weitaus fieseren Plan in der Hinterhand hält, um diese Kontrolle zum Einsatz zu bringen…

Fast & Furious 9:

Eigentlich hatten sich Dominic Toretto (V. Diesel) und Letty (M. Rodriguez) nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes in den Ruhestand verabschiedet, doch da stehen auch schon wieder Roman (T. Gibson), Tej (Ludacris) und Ramsey (N. Emmanuel) mit schlechten Nachrichten vor der Tür: Während der Überführung der Cyberterroristin Cipher (C. Theron) wurde die Dame mitten im Flug von einem Spezialkommando befreit und das Flugzeug nahe Montecinto zum Absturz gebracht. Anfangs noch zögerlich sich auf eine neue Mission einzulassen, schließt sich Dom der Rettungsmission aber dennoch an, als er erkennt, dass sein Bruder Jacob (J. Cena), dem er einst die Schuld für den Tod ihres Vaters (JD Pardo) gab, hinter Ciphers Entführung zu stecken scheint. An der Absturzstelle angekommen, stösst das Team auf einen Teil eines Gerätes namens Aries, das zusammengesetzt imstande ist sich in jedes beliebige Waffensystem der Welt zu hacken. Aber noch bevor Dom und seine Freunde das Teil sicherstellen können, stehlen es Jacob und sein Team und entkommen damit. Schnell wird den Freunden klar, dass sich diese Jagd zu einer weltumspannenden Mission entwickelt. Während Tej und Roman in Deutschland neue Mitglieder rekrutieren und Dom in England Queenie Shaw (H. Mirren) um Hilfe bittet und dort erneut auf Jacob trifft, nehmen Letty und Mia (J. Brewster) die Spur des ermordeten Han (S. Kang) auf, der als geheimer Mitarbeiter von Mr. Nobody (K. Russell) eine eigene Verbindung zur Aries zu haben schien, die zum letzten Puzzelteil der gefährlichen Maschine führt…

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

