Home Apfelplausch APFELPLAUSCH: Unsere Tops und Flops von Apple 2021! – Was meint ihr?

APFELPLAUSCH: Unsere Tops und Flops von Apple 2021! – Was meint ihr?

Sponsor: Marmelade Cat Apple-Skins (10 % Rabatt holen als Hörer)

Das Jahr geht zu Ende und ihr hört eine Silvesterausgabe des Apfelplauschs. Es gab AirPods 3 zu gewinnen und wir haben nicht nur den Gewinner gezogen, sondern auch ein interessantes Pläuschchen mit ihm gehalten. Hernach blickten wir dann noch ein wenig auf das Apple-Jahr 2021 zurück. Willkommen zur Episode 221.

Apfelplausch hören

Die Themen heute

00:00:00: Intro und AirPods-Gewinnspielauflösung

Intro und AirPods-Gewinnspielauflösung 00:07:30: Hörerteil: Wir sprechen mit Christian R. über Apples Marktlücken

Hörerteil: Wir sprechen mit Christian R. über Apples Marktlücken 00:31:45: Unsere Apple-FLOPS 2021: Lukas und Roman stellen euch je ihr Produkt vor

Unsere Apple-FLOPS 2021: Lukas und Roman stellen euch je ihr Produkt vor 00:58:30: Unsere Apple-TOPS 2021: Lukas und Roman stellen euch je ihr Produkt vor

Sponsor: Marmelade Cat Skins

Der Sponsor des Gewinnspiels zu den AirPods 3 ist Marmelade Cat. Der Familienbetrieb aus Frankfurt stellt Skins für iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, AirPods und auch Android Handys her. Diese sehen nicht nur unglaublich schick und personalisiert aus, sondern schützen eure Geräte auch.

Und mit unserem Rabattgutschein „Apfelplausch“ beim Check-out spart ihr nochmals 10 % auf den Warenwert!

→ Hier geht es zum Shop von Marmelade Cat

Unser 2021-Jahresrückblick im Plausch

Wieder ein Jahr rum, nicht ganz so, wie wir uns das alle erhofft hatten. In dieser Sendung sprechen wir einmal nicht über tagesaktuelle Entwicklungen im Apple-Universum, abgesehen davon, dass da aktuell auch gar nicht so viel zu vermelden ist. Stattdessen lösen wir zunächst einmal unser Gewinnspiel auf: Verlost hatten wir die AirPods 3 und wir haben den Gewinner gezogen.

Wir hatten das Gewinnspiel mit einer Einladung in den Apfelplausch und zu einem Thema nach Wunsch gekoppelt, mit Christian sprechen wir nun über Apples Marketing und die Frage, wieso es bestimmte Produkte von Apple einfach nicht gibt.

Das Apple-Jahr in Tops und Flops

Und dann haben Lukas und ich noch ein wenig darüber gesprochen, wie wir das Apple-Jahr erlebt haben, konkret über unsere persönlichen Tops und Flops 2021. Und so viel kann ich schon verraten: Wir konnten die Wahl des andren jeweils ganz gut nachvollziehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen gelungenen Start ins Jahr 2022!

pfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!