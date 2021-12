Home Deals iTunes-Countdown 2021 Tag 25: Heute „Wonder Woman 1984“ für 4,99€ kaufen

iTunes-Countdown 2021 Tag 25: Heute „Wonder Woman 1984“ für 4,99€ kaufen

Der erste Weihnachtsfeiertag und zumindest im Laufe des Tages will man entspannen und noch das Essenskoma von gestern verdauen, bevor es in die nächste Runde geht. Dazu bietet sich der heutige Film im 2021 Countdown an.

Jahrzehnte nach ihrem Sieg über Ares im Ersten Weltkrieg tut sich Diana Prince, alias Wonder Woman, weiterhin schwer damit, den Verlust von Steve Travor, ihrer großen Liebe, zu verkraften. Seitdem er sein Leben opferte, um sie und die Welt zu retten, setzt sie sich für das Gute ein. Ihre Freunde sind gealtert, doch Diana ist immer noch dieselbe. So entgeht ihr auch nicht, dass sich eine große Bedrohung anbahnt. Bald sieht sie sich nicht nur einer neuen Feindin gegenüber.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot. Übrigens, mit dem Heiligabend endet die Aktion keinesfalls. Bis zum 31. Dezember 2021 gibt es noch die kommenden Tage jeden Tag einen neuen reduzierten Film zu entdecken.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

