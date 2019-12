iTunes-Bonus: Bis zu 15 Euro bei Apple sparen

Aktuell erhaltet ihr wieder Bonus beim Kauf von iTunes-Guthaben direkt bei Apple. Ihr könnt euer iTunes-Guthaben im App Store oder iTunes Store am iPhone aufladen. Maximal lassen sich so 15 Euro sparen.

Vor Silvester hat Apple wieder seine iTunes-Bonusaktion aufgelegt. Ihr könnt ein wenig Geld sparen, wenn ihr iTunes-Guthaben direkt bei Apple aufladet.

Hierfür geht ihr in den App Store und dort auf euren Account. Anschließend klickt ihr auf „Guthaben zur Apple-ID hinzufügen“. In diesem Bildschirm wird euch dann die Bonusaktion angezeigt.

Bis zu 15 Euro beim Aufladen von iTunes-Guthaben sparen

Der verfügbare Bonus ist wie üblich gestaffelt: Je mehr ihr aufladet, desto mehr könnt ihr sparen. Die Staffelung ist wie folgt aufgestellt:

10 Euro aufladen und 1,50 Euro sparen

25 Euro aufladen und 3,75 Euro sparen

50 Euro aufladen und 7,50 Euro sparen

100 Euro aufladen und 15 Euro sparen

15 Euro, die maximal mögliche Ersparnis, entsprechen etwa einem Monat Netflix oder einem Monat Apple Music für die Familie. Im Einzelhandel gibt es bekanntlich attraktivere Aktionen auch bei geringeren Beträgen, der Apple-Bonus lohnt sich aber mit dem maximalen Aufladebetrag für Nutzer, die viele laufende iTunes-Abos haben.

-----

