Home Videos Ist das iPhone 13 mini zu klein?

Ist das iPhone 13 mini zu klein?

Die Frage, ob das iPhone 13 mini zu klein ist, beantwortet der Youtuber Mark Ellis Reviews in seinem neuen, aufschlussreichen Video mit einem Schwung Humor.

Apple iPhone 13 mini und seine kleine Größe

In seinem aktuellen Video “Is the iPhone 13 mini too small?” geht der Youtuber Mark Ellis Reviews der Frage auf den Grund, ob das besagte iPhone-Modell zu klein ist oder nicht. Mit einer Prise britischen schwarzen Humors versucht er, diese Frage zu beantworten.

Er habe das iPhone 13 mini oft fallen lassen, dieser Umstand führte zu seiner Fragestellung. So landete das Smartphone seiner Erzählung zufolge bei einem Toilettengang mit der Ecke auf den Rand des WC-Deckels.

Ein anderes mal fiel es auf sein MacBook Pro, als er es greifen wollte und beschädigte das teure Notebook minimal am Gehäuse. Bei diesen und weiteren Stürzen blieb das iPhone durch das robuste Gehäuse ohne Schaden und funktioniert noch immer einwandfrei.

Welches Fazit er zur Größe seines iPhone 13 mini zieht, erfahrt ihr in dem Video.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Und was sagt ihr: Ist das iPhone 13 Mini zu klein?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!