iPhone-Verkäufe: Apple kehrte nach vier Minusquartalen in die Wachstumszone zurück

Apple hat zuletzt wieder mehr iPhones verkauft als im Jahr zuvor. Damit wurde das erste quartalsweise Quachstum nach vier Quartalen erreicht. Das iPhone lag somit nur knapp hinter Samsung, das sich died Marktführerschaft zurückgeholt hatte.

Apple hat zuletzt wieder mehr iPhones verkaufen können, das ergibt eich aus Schätzungen der Marktforscher von Gartner. Danach hat Apple rund 69,9 Millionen Einheiten im letzten Quartal verkaufen können, im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 64,5 Millionen verkaufte Geräte.

Der Marktanteil von Apple mit dem iPhone lag damit bei weltweit rund 17,1%, nur eine Idee hinter Marktführer Samsung.

Apple bleibt 2019 mit dem iPhone weltweit auf Platz drei

Die Südkoreaner führten bei den weltweit verkauften Smartphones vor Apple mit einem Vorsprung von gerade einmal 0,2%. Zuvor hatte Apple sogar kurzfristig mehr Smartphones als Samsung verkaufen können. Auf das Gesamtjahr gesehen lag Apple hinter Samsung und Huawei auf Platz drei, das sich trotz der US-Sanktionen auf dem zweiten Platz behaupten konnte. Nachdem die Verkäufe des iPhone für insgesamt vier Quartale rückläufig blieben, kehrte Apple zuletzt in die Wachstumszone zurück, das Plus bei den Verkäufen lag bei 7,8%, so Gartner. Besonders stark wuchsen die Verkäufe in China, dort lag das Plus gegen Ende 2019 bei 39%, wenn sich diese Entwicklung durch den Corona-Virus nun auch wieder deutlich abschwächen dürfte. Auch in entwickelten Märkten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien schlug sich Apple zuletzt gut. Besonders stark waren das iPhone 11, dem eine Schlüsselrolle bei den guten Verkäufen zukommt, sowie das iPhone XR, das noch immer stark gefragt ist.

