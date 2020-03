Apple verteilt Beta 4 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4

Apple verteilt heute Beta 4 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 an alle Entwickler. Das Update folgt eine Woche auf die Freigabe der letzten Beta. iOS 13.4 wird unter anderem neue Optionen für CarPlay bringen. Die Public Beta 4 für freiwillige Tester dürfte ebenfalls bald folgen.

Heute Abend verteilt Apple die vierte Beta von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 an alle registrierten Entwickler. Developer mit dem passenden Profil können sich die aktualisierte Testversion herunterladen, diese wird jedoch in Wellen verteilt und ist somit zu Beginn noch nicht auf allen Geräten verfügbar. iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 4 folgt eine Woche auf die Freigabe der dritten Beta der neuen Testversion von iOS 13.4.

Neues bei CarPlay, iCloud-Sharing und neues Wiederherstellungsfeature

iOS 13.4 bringt unter anderem einige Neuerungen bei CarPlay, so ist es in Zukunft etwa möglich, Autos drahtlos per iPhone zu öffnen und abzuschließen und seinen Schlüssel kann der Besitzer in Zukunft auch per iMessage verschicken. Apple wird wohl darüber hinaus die iCloud-Freigabe von Ordnern bringen, die schon so lange erwartet wird.

Zuletzt tauchten dann spannende Hinweise auf ein neues iOS-Wiederherstellungsfeature auf, über die wir hier berichtet hatten. Die Public Beta für freiwillige Tester dürfte bald folgen.

