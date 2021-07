Home Apple iPhone- und Mac-Chips aus den USA: TSMC baut neue Fabrik in Arizona

Apple wird die Chips für iPhone und Mac in ein paar Jahren wohl auch aus den USA beziehen können. Sie werden dort in einer neuen Fabrik von TSMC gefertigt, die ab diesem Jahr gebaut wird, das hat der Halbleiterfertiger nun offiziell bestätigt. Die Chipfabrik ist mehr als alles andere ein politisches Geschenk mit dem Ziel, die internationalen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zu fördern.

Apple wird wohl in einigen Jahren auch Chips für seine iPhones und Macs verbauen, die in den USA gefertigt werden. Schon im Mai hatte TSMC sich mit Aussagen zitieren lassen, wonach man plane, ein großes neues Werk in Arizona zu errichten. Nun zitieren asiatische Wirtschaftsmedien den Chef von TSMC Mark Liu mit einer offiziellen Bestätigung hierzu.

Die neue Fabrik in Arizona soll ab diesem Jahr errichtet werden. Erste Ingenieure, die dort arbeiten werden, werden bereits seit April in Taiwan geschult.

Eine Fabrik für 12 Milliarden Dollar

Das Investitionsvolumen der neuen Produktion liegt laut TSMC bei rund 12 Milliarden Dollar, wobei man getrost von einer umfänglichen Förderung und steuerlichen Begünstigung durch den Staat Arizona und weitere amerikanische Akteure ausgehen kann.

Die neue Fabrik soll moderne Chips im 7nm- und 5nm-Verfahren fertigen, die wohl in Produkten Apples zum Einsatz kommen, das aktuell seine A- und M-Serie-Chips exklusiv bei TSMC fertigen lässt. Die Produktion in Arizona solll im ersten Quartal 2024 aufgenommen werden. Zugleich plane das Unternehmen aktuell seine Expansion nach Japan. Dort werden dann vielleicht einmal Chips für Sony gefertigt werden.

