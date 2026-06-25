iPhone Ultra: Scharnier-Problem gelöst, Marktstart im September wahrscheinlich

Es dauert wohl nicht mehr lange, bis Apple sein erstes faltbares iPhone vorstellt. Das iPhone Ultra soll im Herbst auf der September-Keynote vorgestellt werden und nur wenige Tage später in den Verkauf gehen. Dieser Zeitplan geriet zwischendurch durch Probleme bei der Fertigung der Scharniere in Gefahr. Nun soll aber alles nach Plan laufen.

In einem neuen Bericht hat The Elec entsprechende Informationen geteilt. Demnach sei die Fertigung der 3D-gedruckten Scharniere angelaufen, von Haltbarkeitsproblemen ist nicht mehr die Rede. Noch im Oktober des vergangenen Jahres stand eine Verzögerung des Marktstarts im Raum.

Massenproduktion des iPhone Ultra kann beginnen

Die Meldung über den planmäßigen Start der Produktion des Faltmechanismus kommt nur einen Tag nachdem Zulieferer Samsung wohl mit der Produktion der Displays begonnen hat. Drei Monate Vorlauf sind branchen-üblich, einem Start des iPhone Ultra im September scheint damit nichts mehr im Weg zu stehen.

Das iPhone Ultra wird wohl nicht auf den Namen Fold hören und kommt – anders als bei der Konkurrenz – im Format eines Reisepasses daher. Die gesammelte Gerüchtelage zu Apples erstem Foldable findet ihr hier.