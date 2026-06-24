Bericht: Apples OLED-Bedarf wird 2026 komplett von Samsung und LG gedeckt

Apple arbeitet im Hintergrund an der OLED-isierung seiner Produkte, 2026 wird ein großes Jahr für die gestochen scharfen Displays. Die Zulieferer haben nun Berichten nach mit der Massenproduktion begonnen.

Das chinesische ETNews bezieht sich in seiner aktuellen Einschätzung auf Insiderinformationen. Demnach haben Samsung und LG damit begonnen, den hohen Bedarf für Apples kommende OLED-Geräte zu produzieren.

iPhone 18 Pro, iPhone Ultra und iPad mini in den Startlöchern?

Für das iPhone 18 Pro (Max) soll die Produktion bereits im vollen Gange sein. Das ist soweit nicht verwunderlich, die Pro-iPhones setzen seit Jahren auf OLED. Das iPhone 18 Pro dürfte im September vorgestellt werden, der Beginn der Massenproduktion drei Monate vorher ist branchen-üblich. Auch die faltbaren Displays des iPhone Ultra sollen schon produziert werden.

Spannend wird es dagegen beim iPad mini: Dem Bericht nach beginnt Samsung mit der Herstellung der 8.6 Generation seiner OLED-Displays im kommenden Monat. Rechnet man drei Monate weiter, ist von einem Start des ersten iPad mini mit OLED im Oktober auszugehen – das deckt sich mit bisherigen Gerüchten.

LG dagegen fertigt aktuell wohl 34 Millionen OLED-Displays für die Apple Watch Series 12. Beide Unternehmen teilen sich die Aufträge für die kommenden iPhones.