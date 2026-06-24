Auch Apple ist nicht immun gegen die schwindelnden Preise für Speicher und Chips. Entsprechend dürften Apple-Fans nicht nur die aktuellen Hochsommertemperaturen, sondern auch Aussagen von Tim Cook die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Der hatte jüngst durchblicken lassen, für das iPhone 18 Pro müsse Apple wohl deutlich höhere Preise aufrufen. Ein neuer Analystenkommentar zeichnet indes ein anderes Bild. Alles gar also gar nicht so wild?

Die Diskussion über mögliche Preiserhöhungen bei der kommenden iPhone-Generation nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem Apple-Chef Tim Cook zuletzt erklärt hatte, dass Preissteigerungen beim iPhone aufgrund gestiegener Komponenten- und Produktionskosten „unvermeidbar“ seien, zeichnet ein neuer Analystenbericht nun ein weniger drastisches Bild.

iPhone 18 Pro: Doch keine Preisexplosion?

Analysten der US-Bank J.P. Morgan rechnen demnach mit moderaten Preisaufschlägen von etwa 50 bis 100 US-Dollar für die Modelle der iPhone-18-Pro-Reihe. Damit würden die Preiserhöhungen deutlich geringer ausfallen als einige zuletzt kursierende Schätzungen.

Was just looking at the research for iPhone price increases from JP Morgan They think it won’t be that high for the iPhone 17/18/19 As in, they believe it could be a $50 increase in price. They’ll save in other ways to offset memory, plus swapping to Apple modem for savings pic.twitter.com/he20kad7g5

Für Aufmerksamkeit hatte insbesondere ein Bericht des Wall Street Journal gesorgt. Darin wurde auf Basis steigender Kosten für Arbeitsspeicher, Speicherchips und Kamerakomponenten prognostiziert, dass das iPhone 18 Pro möglicherweise ab 1.399 US-Dollar angeboten werden könnte. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Pro startet bei 1.099 US-Dollar.

J.P. Morgan hält ein solches Szenario jedoch für weniger wahrscheinlich. Sollten sich die Schätzungen der Analysten bewahrheiten, würden die Preise der neuen Pro-Modelle zwar steigen, jedoch deutlich moderater als von einigen Marktbeobachtern erwartet.

Cook-Kommentar: Geplante Panikmache?

Beobachter sehen in den Äußerungen von Tim Cook zudem eine mögliche Strategie zur Erwartungssteuerung. Durch den frühzeitigen Hinweis auf steigende Kosten könnte Apple die Erwartungen der Kunden bewusst dämpfen, um spätere, vergleichsweise moderate Preisanpassungen positiver erscheinen zu lassen.

Offizielle Informationen zu den Preisen des iPhone 18 Pro werden voraussichtlich erst bei der Vorstellung der neuen Geräte im September bekanntgegeben.