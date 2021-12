Home Apple iPhone springt nach vorn: Apple bald größter Smartphonehersteller der Welt

Das iPhone könnte dieses Quartal das weltweit erfolgreichste Smartphone werden: Apple wird im vierten Quartal 2021 global der erfolgreichste Smartphonehersteller werden, prognostizieren Marktforscher. Aktuell verkauft nach wie vor Samsung weltweit die meisten Geräte.

Apple könnte tatsächlich bald wieder der weltweit größte Smartphonehersteller werden. Das Unternehmen dürfte mit seinem iPhone im vierten Quartal 2021 einen weltweiten Marktanteil von rund 23,1% auf sich vereinen, das prognostiziert der asiatische Marktforscher TrendForce. Damit würde Apple seine Verkäufe weltweit um rund 15,9% steigern können, somit würde Apple den ewigen Spitzenreiter Samsung von der Top-Position der weltweiten Verkäufe verdrängen.

Apple profitiert von einer effektiveren Lieferkette

TrendForce prognostiziert hierbei einerseits, dass Apple von der starken Nachfrage im Weihnachtsquartal profitiert – was keine Überraschung wäre, denn das Weihnachtsquartal ist bei allen Tech-Unternehmen stets die stärkste Zeit des Jahres. Darüber hinaus profitiere Apple aber auch von einer effizienteren Steuerung der Lieferkette, so TrendForce. Das Unternehmen kann so mehr Geräte ausliefern als die Konkurrenz, was wiederum darauf zurückzuführen sein dürfte, dass Apple durch massives Überkaufen von Produktionskapazitäten dafür gesorgt hat, lange Zeit nicht selbst in die Mühle der Lieferverzögerungen zu geraten und sich somit lange auch nicht dem Zorn der Verbraucher auszusetzen.

Das iPhone 13 ist ein großer Erfolg

Ein Schlüssel des Erfolgs des iPhones ist offenbar die Einführung des iPhone 13. Laut TrendForce hatte Apple die Produktion im abgelaufenen Quartal um rund 22,6% erhöhen können, somit würden rund 51,5 Millionen Einheiten gefertigt worden sein.

Apple steht damit aktuell auf dem zweiten Platz der weltweiten Verkäufe von Smartphones. Ob es im nächsten Quartal tatsächlich für die Spitzenposition reicht, muss sich indes noch erweisen.

