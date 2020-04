iPhone SE: Haptic Touch funktioniert nicht überall

Auf dem iPhone SE funktioniert Haptic Touch nicht so wie auf den meisten anderen aktuellen iPhones. Dabei handelt es sich aber offenbar nicht um einen Bug, somit ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, dass Apple hier mit einem Software-Update noch nachbessert. Das frühere 3D Touch ist mit dem Ende des iPhone 8 nun vollkommen aus dem aktuellen Lineup von Apple verschwunden.

Apple hat das neue iPhone SE mit dem Feature Haptic Touch ausgeliefert. Es ist ein softwarebasierter Nachfolger von 3D Touch, das noch im Vorgänger iPhone 8 verfügbar war und inzwischen wieder aus Apples iPhone-Lineup verschwunden ist. Bei 3D Touch konnten verschiedene Aktionen ausgeführt werden, je nach dem, wie stark ein Nutzer auf den Bildschirm drückt. Einiges davon lässt sich über Haptic touch erhalten, hier drückt man einfach länger auf ein Icon und löst dann das Kontextmenü aus.

Am iPhone XR gab es hier vor einiger Zeit bereits Irritationen, nachdem Haptic Touch nicht überall dort funktionierte, wo zuvor 3D Touch verfügbar war. Apple behob diese Unstimmigkeiten mit einem Update auf iOS 12.1.1, Apfelpage.de berichtete, doch am neuen iPhone SE setzt sich dieses Verhalten fort und diesmal gibt es wohl kein Update.

Am iPhone SE können Nutzer wie gewohnt durch langes Drücken auf den Bildschirm etwa den kompletten Text einer Nachricht sehen oder weitere Optionen aufrufen, dies ist im entsperrten Zustand möglich. Vom Sperrbildschirm aber lässt sich Haptic Touch nicht nutzen, wie nun erste iPhone SE-Käufer berichten. Gegenüber TechCrunch erklärte Apple zu dieser Frage lediglich, das iPhone SE arbeite wie gewünscht.

Man kann dies auch so verstehen, dass es kein Update geben wird, um diesen Umstand zu ändern. Warum dies so ist, bleibt unklar, da Haptic Touch nur aus Software besteht, gibt es keinen Grund, hier nicht noch einmal nachzubessern.

Auf Twitter zeigten sich einige Nutzer des neuen iPhone SE ob dieser Aussicht bereits deutlich ungehalten.

Fwiw. this is not a bug. It’s not an ideal situation for me (I use notification actions dozens of times a day every day). Haptic works in many other ways on iPhone SE, but not on notifications. https://t.co/2SqFKKGlZG

