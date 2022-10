Home Gerüchte iPhone SE 4: Apple hat über Displaygröße- und Typ noch nicht entschieden

Apple hat sich offenbar noch nicht entschieden, wie das iPhone SE 4 aussehen soll, vor allem ist noch nicht klar, welches Display es bekommt. Im Rennen könnte ein 6,1 Zoll-OLED-Display sein, besonders wahrscheinlich wirkt das aber nicht.

Apple wurde zuletzt häufiger nachgesagt, an einem neuen iPhone SE zu arbeiten. Das aktuelle Modell ist nach einer erneuten Auflage im alten Design beim Kunden faktisch durchgefallen. Für das kommende iPhone SE 4 steht ein Design im Raum, das dem des iPhone XR entsprechen soll, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Nun äußerte sich Ross Young zu dem Thema, seines Zeichens Displayanalyst bei DSCC.

Welches Display bekommt das iPhone SE 4?

Mit seinen Super Followern auf Twitter teilte er eine Information, die er aus der Lieferkette bezogen hat. Danach habe Apple sich noch nicht für ein finales Display im iPhone SE 4 entschieden.

Erwogen werden soll ein 6,1 Zoll-OLED-Panel, zwei Lieferanten kommen in Frage, so Young. Allerdings wird auch ein 5,7-6,1 Zoll messendes LCD-Panel in Betracht, für das Apple ebenfalls mit zwei Zulieferern kalkuliert.

Vor dem Hintergrund des erwarteten Preisrahmens ist eher damit zu rechnen, dass Apple das iPhone SE 4 mit einem LCD-Panel ausstattet, die Größe könnte allerdings tatsächlich bei um die sechs Zoll liegen.

Wann es auf den Markt kommt, ist noch unklar. Für Young ist ein Marktstart vor 2024 unwahrscheinlich, das würde noch eine längere Wartezeit bedeuten.

