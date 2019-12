iPhone SE 2 Fotos und Videos aufgetaucht: Fake?

Über das Wochenende haben verschiedene Leaker angebliches Foto- und Videomaterial des kommenden Designs des iPhone SE 2 veröffentlicht. Ein YouTube-Video zeigt einen angeblichen Prototypen, Slashleaks zeigt ein 3D-Modell davon. Wir erörtern die Echtheit dieser Leaks.

Zu sehen ist jeweils ein iPhone 11 Pro Design, das nun im kleineren Formfaktor und mit eckigen anstatt runden Kanten daherkommt. Ein Mix aus iPhone 5 und iPhone 11 Pro. Als Kamera wird mutmaßlich dieselbe Triple-Cam wie in den 11 Pros verbaut. Die Rückkehr des eckigen Designs für das iPhone SE 2 war bereits des Öfteren diskutiert worden.

Wie seriös ist das Ganze?

Soweit die Beobachtungen. Aber wie seriös sind die Quellen und die Leaks?

Die 3D-Modelle von Slashleaks und Macotakara haben zugegebenermaßen keine sonderlich hohe „Trust Rate“. Auf Slashleaks werden sie mit 40% bewertet. An der Seriosität des Video-Leaks lässt uns zudem eine Tatsache zweifeln: Das iPhone SE 2 scheint hier bereits in einer Apple-Verpackung samt Schutzfolie hinten und vorne daherzukommen. Dies würde eigentlich bedeuten, die Geräte sind bereits in Massenproduktion und gehen in den nächsten Wochen auf den Markt. Prototypen werden selten schon so verpackt.

Wenn wir jedoch von einem Marktstart samt einer Keynote im März oder April ausgehen, wäre das zu früh. Allerdings gab es genauso schon Gerüchte, dass es im Januar, Februar oder März jederzeit soweit sein könnte. Dazu würde es wiederum passen.

Etwas unseriös erscheint uns aber auch der YouTube-Kanal, auf dem das Ganze gepostet wurde. Er zählt 2 Abonnenten und hat vor diesem Video zwei Gaming-Videos hochgeladen, die alle innert der letzten Woche online gingen und mit 27 Klicks nicht gerade der Burner sind. Der Kanal wurde erst am 15.12.2019 bei YouTube erstellt.

Fazit: Zeitpunkt ist spannend

Wie immer gilt: Wir können Echtheit und Fake nur abschätzen, nicht sicher wissen. Spannend sind diese Leaks allemal, da sie gerade in einer Welle kommen und dies auch bedeuten könnte, dass Zulieferer und Insider Informationen preisgegeben haben. Scheinbar haben auch mehrere Quellen dieselben Informationen über das Design erhalten.

