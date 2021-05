Home Apple iPhone-Produktion: Corona-Ausbruch stört Fertigung an mehreren Standorten in Indien

In Indien kam es zu einem lokalen Ausbruch von Covid-19 in verschiedenen Fabriken, in denen iPhones für Apple gefertigt werden. Die betroffenen Beschäftigten befinden sich in Kliniken in der Region unter Quarantäne, die Fertiger haben zusätzliche Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in den betroffenen Fabriken implementiert.

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch jetzt noch, über ein Jahr nach ihrem Ausbruch in China, weltweit die Industrieproduktion und Lieferketten. Jüngstes Beispiel ist ein Ausbruch von Covid-19 in Indien, der sich in verschiedenen Fabriken für iPhones ereignete. Unter anderem haben sich mehrere Arbeiter in einer Fabrik mit Covid-19 infiziert, in der für den Zulieferer Wistron gearbeitet wird. Wistron hatte zuvor bereits Ärger in einem Standort, nachdem dort die Beschäftigten nicht fristgerecht entlohnt wurden, kam es zu gewaltsamen Aufständen, bei denen es zu erheblichen Sachschäden kam, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Fertiger ergreifen weitere Vorsichtsmaßnahmen

Neben Wistron wurden auch Mitarbeiter in Fabriken von Foxconn infiziert, das in Indien ebenfalls Fabrikationsstätten betreibt. Wie aus Berichten asiatischer Medien hervorgeht, wurden die infizierten Arbeiter in lokalen Krankhenhäusern unter Quarantäne gestellt, unterdessen wurden ihre Arbeitsplätze desinfiziert, die Produktion lief weiter. Wistron und Foxconn haben mit zusätzlichen Infektionsschutzmaßnahmen auf die Vorfälle reagiert, die sich bereits Anfang Mai ereignet hatten. Insgesamt wurden knapp 20 Personen positiv auf Corona getestet. Foxconn sicherte Agenturquellen nach eine engere Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden zu. Indien wird aktuell besonders hart von Corona getroffen, das Gesundheitssystem ist vielerorts zusammengebrochen.

