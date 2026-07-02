iPhone, Mac und iPad: Laut Counterpoint steuert Apple auf Rekordjahr 2026 zu

Während viele Hardware-Hersteller mit steigenden Speicherpreisen und einer schwächeren Nachfrage zu kämpfen haben, könnte Apple seine Marktposition in diesem Jahr weiter ausbauen. Das prognostiziert die Marktforschungsfirma Counterpoint Research in ihrer aktuellen Apple 360-Analyse.

Demnach soll Apple 2026 in den Bereichen Smartphones, Tablets und PCs die höchsten Marktanteile seiner Unternehmensgeschichte erreichen. Auch bei der Apple Watch wird ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr erwartet.

iPhone trotzt dem schwierigen Markt

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Smartphone-Segment. Obwohl die weltweiten iPhone-Auslieferungen laut Counterpoint im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil bleiben dürften, rechnet das Unternehmen bei vielen Android-Herstellern mit zweistelligen Rückgängen. Dadurch könnte Apples Marktanteil auf rund 25 Prozent steigen – ein neuer Rekord.

Als Gründe nennen die Analysten die hohe Nachfrage im Premium-Segment sowie Apples vergleichsweise stabile Preisstrategie. Während viele Hersteller aufgrund deutlich gestiegener Speicherkosten ihre Preise erhöhen müssen, profitiert Apple von höheren Margen und einer zahlungskräftigen Kundschaft. Wie sich dieser Verhalt nach Apples aktuellen Preisanstiegen ändern wird, bleibt abzuwarten.

Mac und iPad legen ebenfalls zu

Auch im PC-Markt erwartet Counterpoint eine starke Entwicklung für Apple. Während der weltweite Notebook-Markt 2026 um rund elf Prozent schrumpfen soll, prognostizieren die Analysten für den Mac ein Wachstum von 23 Prozent. Einen wichtigen Beitrag dazu soll unter anderem das neue MacBook Neo leisten.

Im Tablet-Markt rechnet Counterpoint ebenfalls mit Marktanteilsgewinnen. Trotz eines insgesamt rückläufigen Marktes sollen die jüngsten Aktualisierungen der iPad-Familie die Nachfrage hochhalten und Apples Position weiter stärken.

Auch im Wearables-Segment sieht Counterpoint Vorteile für Apple. Der Smartwatch-Markt soll 2026 zwar nur leicht wachsen, die Apple Watch dürfte jedoch überdurchschnittlich zulegen.

Apple Intelligence stärkt das Ökosystem

Neben der Hardware spielt laut Counterpoint auch Apples KI-Strategie eine wichtige Rolle. Die auf der WWDC vorgestellten Funktionen rund um Apple Intelligence und Siri AI könnten das Apple-Ökosystem langfristig noch attraktiver machen und einen neuen Upgrade-Zyklus über mehrere Gerätekategorien hinweg auslösen.

Die Analysten sehen darin einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Je stärker Apple seine KI-Funktionen in iPhone, iPad, Mac und weitere Geräte integriert, desto enger werden Nutzer an das Ökosystem gebunden. Dadurch könnte es für konkurrierende Hersteller künftig noch schwieriger werden, Apple-Kunden zum Wechsel zu bewegen.