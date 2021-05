Home Featured iPhone Fold: Apple soll Acht-Zoll-Modell für 2023 planen

Ein faltbares iPhone soll im Jahr 2023 auf den Markt kommen: Apple habe für dieses Segment ein Modell mit einem flexiblen Acht-Zoll-Display geplant, heißt es aktuell in Kreisen von Beobachtern. Generell werde sich der Trend zu Mischformen aus Tablet und Smartphone perspektivisch branchenweit durchsetzen.

Die Spekulationen um ein faltbares iPhone reißen nicht ab: Apple plane die Markteinführung eines solchen Modells für das Jahr 2023, das schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Notiz für TF International Securities führt er aus, Apple habe ein iPhone Fold mit einem acht Zoll messenden Display geplant. Hierbei solle ein flexibles QHD+-Panel zum Einsatz kommen, wie er weiter schreibt. Hierbei werde der iPhone-Konzern in der Hauptsache auf Panels und Komponenten von Samsung Display zurückgreifen, derzeit ist Samsung nach wie vor der größte Zulieferer für OLEDs, die im iPhone zum Einsatz kommen, daneben hat sich auch LG Display etabliert. Zudem kommen seit vergleichsweise kurzer Zeit nun auch Panels von BOE in verschiedenen iPhone-Modellen zum Einsatz.

Faltbare Smartphones werden sich branchenweit etablieren

Ming-Chi Kuo geht weiter davon aus, dass Apple im Jahr 2023 bereits 15 bis 20 Millionen iPhone Fold-Geräte wird verkaufen können. Mittelfristig werden alle großen Hersteller von Smartphones faltbare Modelle im Angebot haben, die eine neue Geräteklasse zwischen Smartphones und Tablets bilden werden, ist der Analyst überzeugt.

Diese Modelle werden seiner Einschätzung nach den nächsten großen Trend im Highend- und Premium-Segment bilden. Tatsächlich sind Samsung und Huawei neben anderen Herstellern bereits von Anfang an in dieser Geräteklasse dabei, wobei ihre ersten faltbaren Modelle zunächst eher als Explorer-Produkte für Technikbegeisterte zu sehen sind.

Langfristig werde Apple der größte Gewinner bei der Einführung faltbarer Smartphones sein, so Ming-Chi Kuo. Das iPhone Fold komme zwar spät auf den Markt, dann aber vermutlich mit fortschrittlichen Mechanismen, die deutlich anspruchsvollere, mehrfache Faltmöglichkeiten erlauben. Apple ist grundsätzlich dafür bekannt, häufig recht spät auf einen Trend aufzuspringen, dafür aber auf ausgereiftere Lösungen zu setzen.

