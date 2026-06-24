Das seht ihr bei Paramount+ im Juli 2026

Ob es den Streamingdienst Paramount+ in der Form noch geben wird, ist eine Frage der Zeit. Grund dafür ist die Übernahme von Warner Bros und dessen Streamingdienst HBO Max. Es ist davon auszugehen, dass beide Dienste miteinander verschmelzen werden. Dementsprechend waren die Neuzugänge in den letzten Monaten eher dünn gesät. Im Juli wird es aber definitiv ein Highlight für alle Science-Fiction-Fans.
Die Neuheiten
Konkret geht es um die Serie „Star Trek: Strange New Worlds“, die mit der vierten Staffel erscheinen wird. Ansonsten sieht es doch recht mau aus, aber seht selbst:
Die neuen Serien
Ab dem 09. Juli
- Celebrity Ex on the Beach – Staffel 4
Ab dem 23. Juli
- Star Trek; Strange New Worlds – Staffel 4
Ab dem 29. Juli
- Diarra from Detroit – Staffel 1+2
Ab dem 30. Juli
- The Challenge – Staffel 36-41
Die neuen Filme
Ab dem 01. Juli
- PAW Patrol: Die feuerrettung
Ab dem 03. Juli
- Stand your Ground _ Tödliches Recht
Ab dem 10. Juli
- Prisoner of War
Ab dem 17. Juli
- Off The grid: Außer Kontrolle
Ab dem 24. Juli
- Preschool
Ab dem 31. Juli
- Do not Enter
Endlich mit Dolby Atmos und 4k
Paramount+ war lange Zeit nur mit einer Full-HD-Auflösung und mit Stereo-Ton verfügbar. Das hat sich endlich gewandelt. Seit Frühling 2025 bietet der Streamingdienst auch einen Premiumtarif mit 4k und Dolby Atmos an. Damit geht aber auch ein neues Preisgefüge einher. Das günstigste Angebot ist das werbefinanzierte Basis-Abo für 5,99 Euro pro Monat, das Full-HD-Streaming auf einem Gerät ermöglicht, jedoch mit Werbeunterbrechungen. Das Standard-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet Full-HD-Auflösung mit Dolby-Digital-5.1-Ton, zwei parallele Streams sowie eine Download-Funktion. 4k und Dolby Atmos gibt es im premium,tarif für monatlich 12,99 Euro.