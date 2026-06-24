Das seht ihr bei Paramount+ im Juli 2026

Ob es den Streamingdienst Paramount+ in der Form noch geben wird, ist eine Frage der Zeit. Grund dafür ist die Übernahme von Warner Bros und dessen Streamingdienst HBO Max. Es ist davon auszugehen, dass beide Dienste miteinander verschmelzen werden. Dementsprechend waren die Neuzugänge in den letzten Monaten eher dünn gesät. Im Juli wird es aber definitiv ein Highlight für alle Science-Fiction-Fans.

Die Neuheiten

Konkret geht es um die Serie „Star Trek: Strange New Worlds“, die mit der vierten Staffel erscheinen wird. Ansonsten sieht es doch recht mau aus, aber seht selbst:

Die neuen Serien

Ab dem 09. Juli

Celebrity Ex on the Beach – Staffel 4

Ab dem 23. Juli

Star Trek; Strange New Worlds – Staffel 4

Ab dem 29. Juli

Diarra from Detroit – Staffel 1+2

Ab dem 30. Juli

The Challenge – Staffel 36-41

Die neuen Filme

Ab dem 01. Juli

PAW Patrol: Die feuerrettung

Ab dem 03. Juli

Stand your Ground _ Tödliches Recht

Ab dem 10. Juli

Prisoner of War

Ab dem 17. Juli

Off The grid: Außer Kontrolle

Ab dem 24. Juli

Preschool

Ab dem 31. Juli

Do not Enter

Endlich mit Dolby Atmos und 4k

Paramount+ war lange Zeit nur mit einer Full-HD-Auflösung und mit Stereo-Ton verfügbar. Das hat sich endlich gewandelt. Seit Frühling 2025 bietet der Streamingdienst auch einen Premiumtarif mit 4k und Dolby Atmos an. Damit geht aber auch ein neues Preisgefüge einher. Das günstigste Angebot ist das werbefinanzierte Basis-Abo für 5,99 Euro pro Monat, das Full-HD-Streaming auf einem Gerät ermöglicht, jedoch mit Werbeunterbrechungen. Das Standard-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet Full-HD-Auflösung mit Dolby-Digital-5.1-Ton, zwei parallele Streams sowie eine Download-Funktion. 4k und Dolby Atmos gibt es im premium,tarif für monatlich 12,99 Euro.