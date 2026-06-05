Das seht ihr in diesem Monat bei Disney+

Der Countdown ist gestellt, in wenigen Tagen findet die WWDC26 statt. Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben will, kann sich vielleicht bei Disney+ die Zeit vertreiben – diesen Monat gibt es zwei Perlen, die beachtet gehören.
Das sind die Neuheiten
James Cameron ist für das Kino ein absoluter Visionär, was er mehrfach bewiesen hat: „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ ist noch immer ein absoluter Meilenstein und auch mit Avatar hat er zumindest visuelle Maßstäbe gesetzt. Der aktuellste Film kommt noch in diesem Monat in den Stream.
Disney+ Neustarts im Juni
Ab dem 01. Juni
- Doctor on the Edge Staffel 1
Ab dem 02. Juni
- Not Suitable for Work Staffel 1
Ab dem 04. Juni
- Will Trent Staffel 4
Ab dem 05. Juni
- Hannah Berner: None of my Business
Ab dem 08. Juni
- Alice & Steve Staffel 1
- Best of the World mit Antoni Porowski Staffel 1
Ab dem 09. Juni
- Toy Story 5: A Special Look
Ab dem 10. Juni
- Dragon Striker Staffel 1
Ab dem 12. Juni
- Micky+ Kurzgeschichten: Micky+ Bluey
- Marvels „Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde“ Staffel 1
Ab dem 16. Juni
- A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop
Ab dem 17. Juni
- Never Change!
- King & Prince: Unser Treffen in LA Staffel 1
- Bob’s Burgers Staffel 16
Ab dem 24. Juni
- Behind the Attraction Staffel 3
- Avatar: Fire and Ash
Ab dem 26. Juni
- The Bear: King of the Kitchen Staffel 5
Disney+: Neue Katalog-Titel
Ab dem 01. Juni
- Dante’s Peak
- Maria Stuart, Königin von Schottland
Ab dem 10. Juni
- Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1
Ab dem 12. Juni
- Naruto – Staffel 1
Ab dem 19. Juni
- Dragonball Super – Broly
- Dragonball Super – Super Hero
- My Hero Academia – Staffel 1-2