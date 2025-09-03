Wenige Tage vor dem Launch des iPhone 17 Pro tauchen einige letzte Leaks auf: Die beschäftigen sich unter Anderem mit der Displayhelligkeit und der Akkulaufzeit. Auch eine weitere Verbesserung wird auf den letzten Metern diskutiert: Sie betrifft die Aufnahme von 4K-Videos.

Die kommenden iPhone-17-Pro-Modelle sollen laut neuesten Gerüchten deutliche Verbesserungen bei Display, Kühlung und Akkulaufzeit erhalten.

Wie der bekannte Weibo-Leaker Instant Digital von MacRumors zitiert wird, wird das Display der Geräte eine höhere Helligkeit erreichen und damit die Nutzung bei direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit erleichtern. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max schaffen aktuell bis zu 1.000 Nits im normalen Betrieb und kurzzeitig 2.000 Nits im Freien.

Auch die thermische Architektur wurde überarbeitet. Spiele mit hoher Grafiklast sollen künftig mit stabilerer Bildrate laufen, Frame-Drops und Ruckler sollen deutlich seltener auftreten. Ebenso soll die Aufnahme von 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde bei sommerlichen Temperaturen spürbar zuverlässiger funktionieren.

iPhone 17 Pro mit längster Laufzeit aller iPhones

Darüber hinaus könnten das iPhone 17 Pro und Pro Max die iPhones mit der bislang längsten Akkulaufzeit werden. Neben effizienteren Komponenten soll vor allem eine größere Batteriekapazität dafür sorgen. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass das iPhone 17 Pro Max über 5.000 mAh Kapazität verfügen könnte – ein Rekordwert für Apple.

Die gesamte iPhone-17-Reihe wird am Dienstag, den 9. September, im Rahmen von Apples „Awe dropping“-Event erwartet.