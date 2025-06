iPhone 17 Air: iOS 26-Beta verrät Details zur Auflösung

Inzwischen ist man in der Beobachtergemeinde ziemlich sicher, dass Apple mit dem iPhone 17 Air in einen neuen Wettlauf um das dünnste Smartphone einsteigen möchte. Nun hat die zweite iOS 26-Beta erste Hinweise auf die mögliche Bildschirmauflösung dieses Modells geliefert.

Die zweite Beta von iOS 26 liefert Hinweise auf ein iPhone mit neuer Displaygröße. Dabei könnte es sich um das erwartete iPhone 17 Air handeln, das im Herbst erscheinen soll.

Entdeckt wurde der Hinweis durch Macworld in Form einer Variante des klassischen Clownfisch-Hintergrundbildes mit der Auflösung „420×912\@3x“, was in etwa 1260 x 2736 Pixel entspricht. Diese Auflösung passt zu keinem aktuellen iPhone, liegt aber sehr nahe an den Spezifikationen, die Analyst Ming-Chi Kuo im vergangenen Jahr für das iPhone 17 Air vorhergesagt hatte. Demnach soll das neue Modell ein 6,6-Zoll-Display mit etwa 1260 x 2740 Pixeln erhalten.

Da das iPhone 17-Lineup mit vorinstalliertem iOS 26 voraussichtlich im September erscheint, ist es sehr wahrscheinlich, dass das neu entdeckte Hintergrundbild für das neue Modell bestimmt ist.

Wie weit trägt der Schlankheitswahn?

Das iPhone 17 Air würde mit seiner Displaygröße zwischen dem regulären iPhone 17 und dem größeren iPhone 17 Pro liegen. Gerüchten zufolge wird es ein besonders schlankes Gehäuse mit einer Dicke von nur etwa 5,5 Millimetern haben. Weitere vermutete Ausstattungsmerkmale sind Apples hauseigener C1-Mobilfunkchip sowie eine einzelne Kamera auf der Rückseite.

Ob Apple mit seinem Ansatz Erfolg hat, steht dahin. Kürzlich hat Samsung mit dem Galaxy S25 Edge in dieser Disziplin vorgelegt. Obwohl erste Tests dem S25 Edge gute Leistungen und trotz des kleinen Akkus eine ordentliche Ausdauer bescheinigen, will sich das superflache Smartphone kaum verkaufen. Auch Apple wird beim Akku des iPhone 17 Air schmerzhafte Kompromisse machen müssen Diesen Umstand möchte man durch künstlich-intelligente Energieeffizienzfunktionen kompensieren, wie gut das gelingt, muss sich zeigen. So oder so wird der Preis sicherlich wie beim S25 Edge hoch ausfallen.