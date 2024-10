Home Apfelplausch iPhone 16 Pro Max nach drei Wochen | Apple ohne jährliche Updates? | M4-Macs vor der Tür – Apfelplausch 361

iPhone 16 Pro Max nach drei Wochen | Apple ohne jährliche Updates? | M4-Macs vor der Tür – Apfelplausch 361

Eine Premiere: Seit – ich weiß es gar nicht so genau aus dem Kopf, so lange ist es her – haben Lukas und ich uns beide jeweils nicht das neue iPhone gekauft, auch mehrere Wochen nach dem Launch nicht. Jemand anders aus der Redaktion allerdings schon, daher können wir dieses Jahr sozusagen von außen auf die neuen Geräte schauen und tun das mit euch zusammen. Willkommen zum Apfelplausch 361.

Und wie üblich in unserer Sendung, beginnen wir zunächst mit ein wenig Post von euch. Wir haben zuletzt wieder viele Zuschriften bekommen und mussten daher eine Auswahl treffen, das soll aber nicht heißen, dass ihr uns weniger schreiben sollt, im Gegenteil: Wir freuen uns über jede Nachricht.

Das neue iPhone 16 Pro Max nach ein paar Wochen

Wie gesagt, Lukas und ich haben nicht zugegriffen beim neuen iPhone, unser Kolumnist allerdings schon, hier geht’s zu seinem Review. Und Marco hat auch eine schön kompakte, dennoch aber wie ich finde sehr aufschlussreiche Kurzbesprechung des iPhone 16 Pro Max für den Apfelplausch aufgenommen, den wir euch gleich einspielen. Darin klingen die Eindrücke mit dem Gerät nach wenigen Wochen Nutzung an und die bergen durchaus die eine oder andere Überraschung.

Weitere Themen der Apple-Woche

Sodann kommen wir zu weiteren Themen, die zuletzt relevant waren. Da waren etwa Leaks zum neuen MacBook Pro, neue Prognosen zum iPhone 16-Start und wir sprechen über eine Entwicklung bei Apple, die von den jährlichen Release neuer Produkte wegführen könnte.

Viel Spaß beim Zuhören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörermails zu Apple Trade In, Apple Watch S6 Neustartproblem und mehr

Intro und Hörermails zu Apple Trade In, Apple Watch S6 Neustartproblem und mehr 00:09:40: Marcos Fazit zum iPhone 16 Pro Max nach 3 Wochen

Marcos Fazit zum iPhone 16 Pro Max nach 3 Wochen 00:20:00: iPhone-16-Verkäufe doch nicht so schlecht?

00:24:20: Gurman: Update-Praxis von Apple ändert sich

00:36:10: Unser Sponsor SETAPP MOBILE

00:39:30: M4-Macbook wohl Ende Oktober und iPhone SE-Panels bestellt: Start im Frühling wahrscheinlicher

UNSER PARTNER: SETAPP MOBILE

Das App-Ökosystem wird endlich wieder spannender! Dank neuer EU-Regelungen seid ihr nicht mehr nur auf den Apple App Store angewiesen. Mit Setapp Mobile hat MacPaw eine der ersten alternativen App-Plattformen weltweit gestartet – und jetzt könnt ihr die offene Beta für iPhones mit iOS 17.4 oder neuer ausprobieren! Dieser Schritt schafft einen faireren Markt für Apps. Wenn ihr früh dabei seid, könnt ihr unabhängige Entwickler unterstützen und aktiv an der Gestaltung der App-Zukunft mitwirken. Mit Setapp Mobile bekommt ihr 7 Tage lang kostenlos Zugang zu einer kuratierten Auswahl an Apps – ganz ohne versteckte Kosten oder In-App-Käufe. Warum ihr Setapp Mobile testen solltet: Ausgewählte Apps : Perfekt für Produktivität, Kreativität und Sicherheit

: Perfekt für Produktivität, Kreativität und Sicherheit Keine Extrakosten : Keine In-App-Käufe, keine Überraschungen

: Keine In-App-Käufe, keine Überraschungen Eine Abo-Lösung : Alle Apps mit nur einem Abo nutzen

: Alle Apps mit nur einem Abo nutzen Fairer Markt: Helft mit, die App-Welt offener und transparenter zu machen ⇉ Probiert Setapp Mobile jetzt aus und entdeckt die neue Art, Apps zu erleben

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.