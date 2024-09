Home iPhone iPhone 16-Lineup: Deutlich schnelleres 5G mit neuem Modem

Das iPhone 16-Lineup bietet deutlich schnelleres 5G, das zeigen erste Tests. Die Datenraten liegen hier erheblich über denen der Vorgängermodelle, erreicht wird diese Verbesserung durch ein moderneres Modem.

Apples neues iPhone 16-Lineup kann mit einer verbesserten 5G-Unterstützung aufwarten, das zeigen erste Tests der Konnektivität, die bereits gemacht wurden.

Danach können Nutzer in den drei großen US-Netzwerken mit durchschnittlich rund 23% höheren Datenraten im Downlink rechnen, in Senderichtung steigen die Datenraten ebenfalls um rund 22%.

In deutschen Netzen muss sich das nicht notwendigerweise genauso verhalten, die Performance ist immer davon abhängig, auf welche Frequenzpaare ein Modem trifft.

Neues Modem, aber nur im Pro-Modell

Erreicht werden diese Verbesserungen durch das Snapdragon X75-Modem von Qualcomm, auf das Apple nun setzt. Es unterstützt auch 5G-Advanced und ist energieeffizienter, zudem wird die Träger-Aggregation, mit der höhere Datendurchsätze erreicht werden, besser ausgenutzt.

Allerdings steckt dieses neue Modem wohl nur im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Im Standardmodell dürfte noch das ältere Snapdragon X70 verbaut sein.

Indes sind ohnehin meist eher die Netze der begrenzende Faktor, Deutschland steht hier zwar nicht mehr ganz so schlecht da, wie noch vor Jahren, die Abdeckung ist aber insbesondere in ländlichen Regionen noch weit davon entfernt, ideal zu sein.

Unterdessen arbeitet Apple weiter an seinem eigenen Modemchip, allerdings ist nach wie vor unklar, wann dieser einsatzbereit sein könnte. Apple arbeitet schon seit Jahren an diesem Chip, in dessen Entwicklung sind auch sämtliche 5G-Patente von Intel aus dessen alter Modemsparte eingeflossen, bislang aber ohne greifbare Ergebnisse zu liefern.

