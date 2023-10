Home Apfelplausch iPhone 16-Gerüchte | iPad Fold 2024 | magisches Update-Device – Apfelplausch 311

iPhone 16-Gerüchte | iPad Fold 2024 | magisches Update-Device – Apfelplausch 311

Ein faltbares iPhone wird es wohl so bald nicht geben, dafür aber vielleicht ein faltbares iPad. Dass das spannender sein könnte, als es auf den ersten Blick kollingt, finden wir später in der Sendung heraus, in der wir außerdem über das iPhone 16 und Apples neues magisches Update-Gerät sprechen. Das und mehr sind die Themen dieser Episode 311, zu der ich euch ganz herzlich begrüßen möchte.

Aber zuerst, wie in jeder ordentlichen Apfelplausch-Folge, starten wir mit ein wenig Post von euch. Außerdem erzählt Lukas über seine Erfahrungen mit dem Apple-Support und ich berichte von einigen Tellerrand-Eindrücken.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro: Lukas‘ Apple Support Erfahrungen und Romans Pixel Erfahrungen

Intro: Lukas‘ Apple Support Erfahrungen und Romans Pixel Erfahrungen 00:17:30: Hörerpost mit iOS 17 Bugs und Positivem übers FineWoven Case

Hörerpost mit iOS 17 Bugs und Positivem übers FineWoven Case 00:30:30: Das (halb)neue iPad und der neue Pencil

Das (halb)neue iPad und der neue Pencil 00:37:15: i Phone 16 Gerüchte

00:44:20: iPad Fold nächstes Jahr in Produktion? | Mac Gerüchte

00:56:20: Apples magisches Update-Device

Apples magisches Update-Device 01:01:30: Vision Pro Lite

Vision Pro Lite 01:10:00: Greenwashing bei Apple?

Apfelplausch hören

Was war da mit den iPads los?

Ihr habt es vielleicht am Rande mitbekommen. Die letzten Tage waren geprägt von allerhand Gerüchten um mögliche neue iPads. Was dann tatsächlich kam, war recht enttäuschend: Ein für uns uninteressantes iPad und ein etwas seltsamer Apple Pencil. Wir sind da auch etwas ratlos.

Das iPhone 16 wird noch besser

Das sollte kaum überraschen: Wir sprechen ein wenig über einige Aussagen zu ein paar interessanten Neuerungen, die im iPhone 16 anzutreffen sein könnten.

Ein iPad Fold ist gar nicht so uninteressant

Findet zumindest Lukas und ich würde es mir wohl auch anschauen. Ein solches iPad Fold soll Apple aktuell entwickeln und es könnte bereits in gut einem Jahr vorgestellt werden.

Was kann Apples magische Update-Maschine?

Sie soll alle iPhones vor dem Verkauf auf den neuesten Stand bringen. Spannend und definitiv von Vorteil für die Kunden, sagen wir.

Apple und die Umwelt

Apple zerreißt sich geradezu für einen nachhaltigen Planeten und eine lebenswerte Zukunft, möchte man meinen, wenn man die Keynotes sieht, aber was ist dran an der grünen Welle? Wir sprechen kurz über eine Studie, die sich damit beschäftigt hat.

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Hören!

-----

