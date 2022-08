Home Featured iPhone 14: MagSafe-Neuerungen, Farben, A16-Performance

Im iPhone 14 erwarten uns womöglich einige Neuerungen, über die bis jetzt noch nichts bekannt war. Diese sollen unter anderem bei MagSafe vorgenommen worden sein. Allerdings hat Apple an anderer Stelle leider auch auf Neuerungen verzichtet, wie eine neue Einschätzung ausführt.

Apple wird in gut einer Woche seine neuen iPhone-Modelle vorstellen und die Leaks in beinahe letzter Minute beginnen sich zu häufen: Eine neue Einschätzung thematisiert mögliche Farben, Displaydetails und MagSafe-Eigenschaften der kommenden Modelle.

Wie frühere Leaks auch, rechnet diese Prognose auchmit einem iPhone 14 in Lila. Konkret soll das kommende Lineup in der Basisversion in Grün, Lila, Blau, Schwarz, Weiß und Rot verfügbar sein.

Ob und wie sich die Farbvarianten beim iPhone 14 Pro und Pro Max ändern und eventuell Sierra Blau verschwinden wird, ist noch nicht klar.

MagSafe soll stärker werden

Das Gorilla Glass des iPhone 14 soll – leider – mit dem des iPhone 13 identisch sein, was keine größere Haltbarkeit bei Stürzen und gegen Kratzer bedeutet.

Die MagSafe-Magneten auf dem Rücken wurden dagegen angeblich verstärkt, um einen besseren Halt etwa an der Wallet oder anderen Zubehörprodukten zu ermöglichen. Zudem soll es ein neues MagSafe-Zubehör exklusiv für das iPhone 14 geben, wobei unklar ist, um was es sich handelt.

Der A16 wurde auf den letzten Metern optimiert

Das kabelgebundene Laden soll auf 30 Watt beschleunigt werden, weit entfernt vom Tempo mancher Konkurrenzmodelle, aber zumindest eine graduelle Verbesserung. Die MagSafe-Geschwindigkeit für Wireless Charging soll dagegen gleich bleiben.

Sechs GB Arbeitsspeicher sollen dem A16 zur Seite stehen, der dem Vernehmen nach aber nur im iPhone 14 Pro / Pro Max verbaut sein soll.

Erste Benchmarks sollen eine nur um wenige Prozent gesteigerte Performance ergeben haben, in der Zwischenzeit habe Apple allerdings das Hitzemanagement optimiert, wodurch auch die Performance beflügelt wurde. Dies wäre nicht überraschend und wurde bereits früher bei anderen Chips beobachtet.

In einer früheren Meldung haben wir über erwartete Verbesserungen der iPhone 14 Pro-Kamera berichtet. In gut einer Woche wissen wir bereits deutlich mehr, in wenigen Wochen dann dürften die meisten offenen Fragen geklärt sein.

